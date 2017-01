El BCRA eliminó el tope para comprar dólares con efectivo por ventanilla





El Banco Central eliminó el tope que impedía comprar más de u$s 2.500 por ventanilla al mes pagando con pesos en efectivo, así quedó establecido en la Comunicación A 6137 emitida por la autoridad monetaria.

Sin embargo, aún es necesaria la obligación del comprador de demostrar el origen legal de los pesos con los que está comprando dichas dólares.

Antes de su entrada en vigencia, existían montos máximos mensuales que obligaban al banco a acreditar o debitar los fondos derivados de operaciones cambiarias en cuentas a la vista de los clientes: u$s 2.500 para residentes y u$s 10.000 en caso de no residentes.

[DÓLAR] #BancoCentral Se eliminó el tope que impedía comprar más de u$s 2.500 por ventanillahttps://t.co/UNfdECDqaF — Diario HOY (@diariohoynet) 6 de enero de 2017