Eliminaron los límites para las transferencias bancarias

El directorio del Banco Central (BCRA) decidió que las entidades financieras deberán quitar los límites en los montos de las transferencias bancarias si sus clientes así lo solicitan para realizar una operación en particular.



En un comunicado difundido esta tarde, el Central explicó que "de este modo, un cliente podrá avisarle a su banco que un determinado día desea realizar una transferencia por encima de su límite habitual. Ante esa solicitud, el banco deberá habilitar la operación sin límites de montos en el horario de 9 a 18 del día indicado".



Como en todas las transferencias bancarias realizadas por vía electrónica, sin importar su monto, el usuario individual no deberá pagar comisión alguna para transferir el dinero.



La medida entrará en vigencia de forma inmediata en caso de que el pedido del cliente se haga en forma personal.



"A su vez, los bancos tendrán 120 días para poner a disposición de sus clientes los mecanismos necesarios para que el pedido se pueda hacer por homebanking u otras vías electrónicas", precisó el comunicado.



El esquema rige para las transferencias en pesos o en dólares, agregó.



La medida será "de especial utilidad para la realización de operaciones inmobiliarias, compraventa de automotores o cualquier otro pago electrónico de montos elevados, eliminando la necesidad de utilizar efectivo así como también los gastos y riesgos vinculados a la seguridad que, en muchos casos, conlleva su uso", finalizó el comunicado del BCRA.



Cabe recordar, que el límite sigue siendo de $ 100 mil diarios. Lo que cambia es la posibilidad de quitar todo límite para una operación en particular, a pedido del usuario. Por eso se pone de ejemplo las operaciones inmobiliarias.