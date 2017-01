Para Gonzalez Fraga, su designación "se debe a su pensamiento"

El flamante titular del Banco Nación, Javier González Fraga, negó hoy que su designación en el cargo como reemplazante de Carlos Melconian responda a su pertenencia a la UCR o a la relación que mantiene con algunos funcionarios y, por el contrario, afirmó que se debe a sus ideas económicas y a que el presidente Mauricio Macri "hace mucho" que lo conoce.

"A Marcos Peña lo conocí esta semana prácticamente, y no he tenido tanta relación con los demás funcionarios. Tampoco llego por radical, porque no creo que haya un reparto, no me suena a que sea por eso. Se sabe de lo que pienso y el Presidente me conoce hace mucho y decidió ofrecerme esta oportunidad", afirmó.

En declaraciones radiales, el economista anticipó que durante su gestión buscará impulsar el crédito hipotecario porque "el financiamiento a la vivienda, sobre todo a la vivienda económica, es central para combatir la pobreza".

