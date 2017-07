Economia en rojo

Se profundizó el déficit de la cuenta corriente en el primer trimestre

El deterioro de los principales componentes de la cuenta corriente produjo una profundización del déficit de la balanza comercial en el primer trimestre, período en el cual el desequilibrio alcanzó un 40% interanual, advirtió una consultora privada.

El aumento del déficit de la cuenta corriente respondió a un desgaste de sus tres principales componentes, el saldo de bienes, de servicios y de rentas, que empeoraron su resultado respecto a lo ocurrido en el primer trimestre de 2016.

Esto quiere decir qué, en el primer trimestre de 2017 el déficit de la cuenta corriente alcanzó poco más de U$S 6.800 millones, lo que significó un incremento de casi 40% respecto del rojo de los primeros tres meses del año pasado, convirtiéndose así en el mayor déficit de los últimos años para el período bajo análisis.

Al respecto, la consultora explicó que: “ El endeudamiento no es malo ni bueno per se, la clave es para qué se usa, no obstante, lo que sí es nocivo es aumentar las colocaciones de deuda en el exterior sin generar un salto exportador (de bienes y/o servicios)”.