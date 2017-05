Tras la disparada de ayer, el dólar baja y cotiza a 16,18

El dólar minorista retrocedía hoy 9 centavos y operaba a 16,18 en la apertura de la rueda, luego de ganar 27 centavos ayer por el efecto contagio de la crisis brasileña.

El dólar mayorista mostraba un comportamiento similar al bajar 16 centavos en el MULC y se vendía a 15,86, luego de superar los $ 16 ayer producto de la crisis política desatada en Brasil.

El dólar Banco Nación (BNA) operaba a $ 16,10, mientras que el dólar blue cotizaba a $ 16,16.

Ayer, el dólar trepó 37 centavos y saltó 2,5% producto de la crisis política que se desató en Brasil. Tras once ruedas consecutivas en las que compró u$s 100 millones diarios no hizo compras para no profundizar la caída del peso.

