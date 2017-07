¿La depuración en Gimnasia también se lleva al capitán?

La dirigencia albiazul avanza junto a Mariano Soso en la reestructuración del plantel y, tras la salida de Chirola Romero, analizarán la situación de Lucas Licht y otros referentes

Los ecos de la no renovación contractual de Sebastián Romero aún continúan retumbando en el universo de Gimnasia. En las últimas horas, un rumor comenzó a tomar fuerza: Chirola no sería el único de los referentes que no continuaría en la institución albiazul de cara a la próxima temporada.

Mientras se espera el arribo de Lucas Lobos, quien mañana por la noche llegará al país proveniente de México para reunirse y ser comunicado sobre su futuro, la situación de Lucas Licht ha ingresado en un terreno de análisis entre el flamante director técnico del equipo, Mariano Soso, y Roberto Depietri, secretario del área de Fútbol.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, la idea es dialogar con el Bochi, conocer sus intenciones, objetivos y, en la charla, exponerle que, en caso de tener alguna oferta concreta (Godoy Cruz lo tiene en carpeta) Gimnasia no pondría reparos económicos para que continúe su carrera en otro club.

A diferencia de lo que sucedió con Chirola, el capitán aún tiene contrato con el Lobo hasta diciembre de 2018, por lo que tampoco será apartado en caso de que decida respetar el vínculo con el elenco albiazul, aunque tendrá que ganarse el lugar como todos.

Sin embargo, no hay en las divisiones formativas, como tampoco en la Reserva, un jugador que ocupe el puesto sin necesidad de adaptaciones (Matías Melluso es una alternativa que consideran, pero todavía tiene que continuar con el proceso de aprendizaje). Además, hasta el momento, no han cerrado un refuerzo para ese sector.

Movilización por Chirola Romero

A través de las redes sociales, los hinchas de Gimnasia ayer se autoconvocaron a las 18 en la sede social de calle 4 para pedir masivamente que la dirigencia dé marcha atrás a la decisión de no renovar el contrato de Sebastián “Chirola” Romero.

La postura de prescindir del volante, además de Lucas Lobos y algún otro referente, generó diferencias, no solo entre los hinchas, sino también entre los propios directivos, quienes a lo largo de todo el fin de semana intentaron que se revea la postura.

Lo concreto es que la salida de un futbolista tan identificado con el club generó que los simpatizantes concurran al edificio de la sede para que, al menos, les expliquen los motivos de la decisión.

Lobos llega al país y le anunciarán la decisión

Lucas Lobos regresará mañana por la noche a nuestro país proveniente de México y se espera que antes del comienzo de la pretemporada, prevista para el miércoles por la mañana en Estancia Chica, el secretario técnico, Roberto Depietri, le comunique al jugador que no formará parte del proyecto.

Sin embargo, intentarán que continúe en el club en otra función, como la de trabajar en las divisiones formativas.

Sin avances por Guanini

Uno de los temas que debe resolver la dirigencia es la renovación contractual de Manuel Guanini. Tras la última reunión fallida, el representante del jugador, Maximiliano Keiffer espera el llamado de la dirigencia para continuar negociando. “Hoy me junto con Manuel para ponerlo al tanto de cómo está todo. Sigo aguardando que se solucione la situación”, sostuvo.