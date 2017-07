“Sueño con jugar en 1 y 57”





Tras haber debutado y firmar contrato como profesional, el defensor central de 21 años, Nicolás Bazzana, visitó este medio y confesó cuál es su anhelo en Estudiantes. Además, habló sobre cómo se sintió en la cancha al lado de Verón

Oriundo de Ringuelet y con 21 años, Nicolás Bazzana vive un momento soñado. Debutó en la Primera en el club del cual es hincha y, en las últimas horas, firmó su primer contrato como profesional de Estudiantes de La Plata.

Al defensor central de 21 años, tras entrenar por varios meses en Primera, le llegó su bautismo y, ahora, sueña con ganarse un lugar dentro del equipo titular, aunque tenga una sana competencia con Jonathan Schunke.

Luego de entrenar por la mañana de ayer en City Bell y tras un almuerzo familiar, el futbolista visitó la redacción de diario Hoy y compartió su gran momento y la felicidad por el buen presente que el fútbol le está regalando.

—¿Es un sueño cumplido?

—Desde chico todos soñamos con firmar un contrato profesional, estoy feliz. Ves lejano un momento así habiendo tantos jugadores, pero siempre trabajé para tener la posibilidad. Estoy desde Infantiles en el club, hice todo el camino de Inferiores y ahora jugando en Primera. No es fácil ser futbolista, pero mi familia me apoyó en todo momento.

—En tu familia son todos hinchas de Estudiantes, ¿que te dicen?

—Mi viejo recuerda todos los momentos que pasamos cuando era chico. Mi familia es muy importante, son todos hinchas del Pincha encima, así que están muy emocionados. En casa, el que no es de Estudiantes no come (risas).

—¿Qué fue lo que te marcó en el club?

—En Séptima, Luis Suárez me puso en AFA, yo jugaba antes en Metro y, después de ahí, jugué siempre, hasta ahora. Todos los días trabajo para poder ganarme un lugar.

Verón, su ídolo

—¿Cómo fue jugar con el presidente?

—Nunca me imaginé jugar con Verón. Era un sueño que yo tenía, es el ídolo de mi familia, como el resto de los referentes que están hoy en el plantel. Aprendí mucho entrenando con él en estos meses que nos acompañó.

Matosas

—¿Cómo es el trabajo con este nuevo entrenador?

—El nuevo cuerpo técnico labura mucho y muy bien, es muy intenso el trabajo. Estamos haciendo una pretemporada muy buena y esperemos tener una buena revancha el próximo 3 de agosto.

Las posibilidades

—¿Si se va Foyth, se te abre un lugar?

—Pienso en mí y soy consciente de los jugadores que hay en el plantel. Trabajo todos los días para corregir mis errores y espero tranquilo la oportunidad para demostrarle al técnico.

Sueños a cumplir

—¿Qué anhelás a futuro?

—Jugar en 1 y 57 es mi sueño. Es la cancha a la que me llevaba mi cuando era chico y sería muy loco estar ahí. Tener la posibilidad de jugar en esa cancha y representar al club de mi familia sería hermoso. Obvio que también pienso y sueño en ganar algo con el club.

—¿Te desvela jugar en Europa?

—Trato de estar tranquilo y trabajo mucho para mí. Vamos a ver donde me pone el tiempo, pero voy a seguir laburando mucho y dando lo mejor desde donde me toque estar, ya sea en un entrenamiento o un partido. El trabajo da sus frutos.

Un debut soñado y, encima, por Copa Libertadores

El defensor nacido en 1996 está en el León desde los 7 años y, tras entrenar varios meses con el grupo principal, bajo la conducción de Nelson Vivas, le llegó el momento que tanto soñó de pibe.

El jueves 25 de mayo se dio su esperado debut en la Primera del Pincha. Fue un estreno especial, por historia y por presente: la misma noche en la que el símbolo máximo de Estudiantes y presidente de la institución, la Brujita Verón, se despedía de las canchas con 42 años, Nicolás Bazzana se calzaba la 27 en la espalda y jugaba su primer partido en la máxima categoría del Pincha; encima, en un partido por Copa Libertadores, con todo lo que eso significa.

En ese cotejo, hizo dupla con Leandro Desábato, capitán actual del plantel de Gustavo Matosas, y así lo recordó: “En las horas previas hablé con los jugadores más grandes, en la noche anterior, durante el día del partido, cada uno estaba metido en la suya. Antes de irme a dormir, Verón me dijo que esté tranquilo y eso me sirvió mucho. Durante el cotejo traté de disfrutarlo, estaba ansioso, pero después de haber ganado pude disfrutarlo y fue hermoso”.