A 40 años del debut de "Diego" en la Selección

Un día como hoy pero de hace 40 años el astro del fútbol mundial hacía su presentación oficial con la camiseta de la Selección Argentina. Fue el 27 de febrero de 1977, cuando Diego Armando Maradona estrenó con la camiseta albiceleste con apenas 16 años y 4 meses. Fue en un amistoso en la Bombonera, que terminó en triunfo 5 a 1 frente a Hungría.

Un adolescente Maradona había debutado hacía apenas cuatro meses en la Primera de Argentinos Juniors, en donde había jugado solamente 11 partidos. Sin embargo, esta corta experiencia no fue un impedimento para el por entonces entrenador de la selección, César Luis Menotti, quien lo convocó para el amistoso en la cancha de Boca.

Fue un domingo, y Maradona entró a los 20 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Luque, cuando el partido estaba sentenciado, 5 a 1. "Va a entrar por Luque. Haga lo que sabe, esté tranquilo y muévase por toda la cancha", le dijo Menotti, antes de entrar.

En la primera que tocó “Pelusa” le metió un gran pase a Housseman; y aunque el “Loco” no pudo hacer el gol, la Bombonera lo celebró como tal. En su libro “Yo soy el Diego”, Maradona escribió sobre ese momento: "Entonces, me serené del todo. Me alentaba Villa, me cuidaba el Tolo y Carrascosa me decía ¡Buena! ¡Buena!, aunque no la hiciera bien".

