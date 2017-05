A Cambaceres nadie le quita la ilusión

Hoy, a partir de las 15.30, Defensores de Cambaceres se jugará una parada importante en su lucha por no descender cuando se mida frente a Midland en Munro (el cotejo será en cancha de Colegiales) con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Este encuentro será válido por la fecha 31 de la Primera C.

El elenco de Ensenada sabe que no puede perder más puntos y tratará de sumar para descontarles a los rivales que lo aventajan en la tabla de los promedios.

Ricardo Kuzemka no podrá contar con Juan Rodríguez luego de un fuerte golpe ante Cañuelas.

Si no surge ningún imprevisto, el Rojo tendrá un once que aspirará a sumar y soñar con la permanencia. Cabe destacar que, a la misma hora, jugarán sus contrincantes directos en la lucha por no descender.