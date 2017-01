A Vegetti lo buscan de Brasil

Desde que regresó de Colón, Pablo Vegetti no pudo asentarse en Gimnasia ni asegurarse el puesto en el equipo. Sin embargo, más allá de la propuesta que tuvo para irse a Huracán, el delantero eligió quedarse a pelearla.

El buen momento de Nicolás Contín, sumado al arribo de Mauro Matos, le generaron mayor competencia al santafesino, por el que llegó un interés proveniente de Brasil.

En las últimas horas existieron contactos oficiales con el futbolista por parte de del Sport Recife de ese país, que está buscando un centrodelantero.

Desde el entorno de Vegetti reconocieron que hubo conversaciones, pero que la negociación no avanzó. La entidad brasileña mostró interés a pesar de no haber acelerado para contratarlo. No obstante, la situación no está caída y podría volver a darse en estos días.

Mientras tanto, el atacante continúa trabajando. En esta pretemporada ya le convirtió a Banfield e Independiente de Tandil, es por ello que sigue peleándola con el resto de sus compañeros para tener nuevas chances de demostrar la capacidad goleadora que en algún momento supo tener.