Adiós a la licencia por estrés: Tinelli anunció que vuelve a San Lorenzo

Marcelo Tinelli anunció hoy que regresará a sus funciones de vicepresidente de San Lorenzo de Almagro, tras haber pedido en abril pasado una licencia por 18 meses por motivos de salud, elogió al entrenador Jorge Sampaoli y no descartó en un futuro volver a colaborar con el seleccionado argentino de fútbol.

"En San Lorenzo pedí una licencia de 18 meses, ahí es donde tengo un mandato dado por los socios. El tema mío era el fútbol y luego de hablarlo con mi psicólogo y los profesionales que me ayudan entendimos que me demandaba mucho tiempo y desgaste. Que me estaba llevando mucho estrés y que todo junto tenía que pararlo en algún momento. Así que dije, renuncio a las cosas a las que sabia que no iba a volver, como la Súperliga y en ese momento a la Selección", expresó el conductor televisivo.

Y argumentó: "Siento que estoy mejor, que puedo colaborar con San Lorenzo. Por eso, el viernes presenté la nota a San Lorenzo pidiéndole a la Comisión Directiva que revoque el pedido de licencia para volver a trabajar a partir de la semana que viene".



En abril pasado, Tinelli no sólo pidió licencia en San Lorenzo, sino que renunció además a sus cargos como coordinador de Selecciones Nacionales y a la Súperliga. Con respecto a una posible vuelta a trabajar con el seleccionado, Tinelli negó por el momento que vuelva a cumplir esa función, aunque no la descartó en un futuro.

"Hoy es no, pero no sé el día de mañana. Me da un placer enorme y me pone feliz como ser humano que se haya valorado el trabajo que uno ha podido hacer en un tiempo tan corto. De a poco estoy tratando de estar mejor y cuidándome, no lo puedo descartar definitivamente", resaltó.

Siguiendo con la línea del seleccionado, Tinelli ponderó "el trabajo y dedicación" del entrenador Jorge Sampaoli.

"Lo veo a Sampaoli sumamente enchufado, me parecen sorprendentes el trabajo y la dedicación de Sampaoli. Ojalá traigamos buenos resultados de Uruguay porque sueño, anhelo y deseo que todos juntos estemos levantando la Copa del Mundo en Rusia 2018", afirmó.

El conductor elogió además "como ser humano" al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, "porque fue el primero que estuvo" cuando aparecieron sus problemas de salud, y a Mariano Elizondo, CEO de la Súperliga, lo consideró como "una persona sumamente capaz, que sabe mucho de fútbol, de comunicaciones y negocios".

Por último, sobre Lionel Messi dijo: "Mi relación con él sigue siendo bastante cercana, hablo bastante con él y compartimos el sueño de ganar el Mundial en Rusia. Seguramente, muchos de los chicos tienen ganas de que vuelva a la Selección, pero veremos cómo se van dando las cosas, pero hoy a 'Leo' lo veo muy enchufado con la Selección y me pone muy contento porque eso nos hace bien a todos".