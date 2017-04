Ahora, para el Pincha, es todo o nada

Tras la derrota frente a Barcelona, el plantel se prometió dar un plus en los próximos seis días, cuando afronte dos “finales”: una por el campeonato y la otra por la Copa. Esta tarde viajará a Rosario con lo mejor que tiene. Cobertura exclusiva del diario Hoy y la Red 92

Creyendo en esa frase que afirma que “jamás se puede vencer al que nunca se rinde”, Estudiantes espera salir bien parado de los próximos dos partidos.

Después del cimbronazo que provocó la derrota contra Barcelona de Ecuador, el plantel albirrojo volvió a entrenarse ayer en el Country de City Bell, donde prevaleció la autocrítica y el análisis, pero también la arenga de cara a lo que se viene.

Por un lado, el cuerpo técnico asume que el miércoles de la semana que viene, cuando reciba a Atlético Nacional de Medellín, el Pincha se jugará una de las últimas chances para seguir avanzando en la Copa Libertadores de América. No obstante, como aquel que no quiere quedarse sin el pan y sin la torta, el grupo comandado por Nelson Vivas pretende evitar empacharse de ambición y tiene la idea de no descuidar el campeonato. Por tal motivo, ayer decidió que esta tarde viaje a Rosario, para enfrentar el sábado a Newell’s, una delegación con los mejores jugadores que están a disposición.

Si bien el equipo no está definido y no se descarta el empleo de una estrategia parecida a la del encuentro con Aldosivi, cuando terminaron jugando algunos futbolistas jóvenes y otros tantos con experiencia, todo indica que el León pondrá toda la carne al asador.

Al momento de confeccionar la lista de concentrados, en efecto, el cuerpo técnico decidió llevar a Rosario a Ignacio Bailone y Jeisson Vargas, demostrando cierta inclinación al recambio en la parte ofensiva, que por ejemplo no tuvo en los últimos partidos con Aldosivi y Barcelona de Guayaquil. Además, viajarán Desábato y Schunke para jugar en la última línea, seguramente acompañados por Sánchez y Dubarbier. Respecto al mediocampo, volverá Israel Damonte, pero también viajarán esta tarde Rodrigo Braña y Augusto Solari.

Por otro lado, los jugadores entrenarán hoy por la mañana en el Country y a las 16 se trasladarán a Rosario.

La lista de futbolistas convocados para esta ocasión la componen Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato, Sebastián Dubarbier, Solari, Santiago Ascacíbar, Israel Damonte, Lucas Rodríguez, Juan Otero, Javier Toledo (hasta aquí los posibles titulares), Daniel Sappa, Juan Marcos Foyth, Matías Aguirregaray, Nicolás Talpone, Braña, Bautista Cascini, Bailone y Vargas.

Viatri le apunta al próximo partido copero

El delantero Lucas Viatri cumplirá mañana 21 días de recuperación tras un desgarro en su gemelo derecho que lo dejó afuera de las canchas durante los últimos tres partidos.

Según el cálculo que había realizado inicialmente el cuerpo técnico, Viatri podía llegar al encuentro del martes con Barcelona de Ecuador, pero al parecer la recuperación no terminó siendo la esperada. De hecho, el atacante tampoco podrá ser tenido en cuenta para el choque del sábado, a las 11, ante Newell’s, cuando el equipo de Nelson Vivas intente dar un gran paso en la lucha por disputarle el campeonato a Boca.

El delantero podría estar en condiciones de jugar el miércoles de la semana que viene con Atlético Nacional de Medellín en La Plata, por la tercera fecha de la Copa Libertadores. A ese cotejo llegará con casi un mes de inactividad, por lo que su presencia no estaría garantizada, entre otras cosas por el buen momento que está atravesando el otro “9”, Javier Toledo.

¿Vivas debe guardar jugadores para la Copa?

Luego de la segunda derrota en la Copa Libertadores, en el mundo de Estudiantes se instaló espontáneamente el debate: ¿el equipo debe guardar a los mejores jugadores para afrontar los próximos partidos de la Copa Libertadores o bien usar lo mejor que tiene para intentar ganarle a Newell’s en Rosario?

A priori, Nelson Vivas llevará esta tarde a esa ciudad una delegación compuesta con los mejores futbolistas que hoy están en el plantel profesional, disponibles para el torneo local. Sin embargo, no se descarta que el entrenador pueda repetir la misma estrategia que utilizó en Mar del Plata, cuando dejó afuera a futbolistas como Solari, Damonte o Desábato. De hecho, este último ni siquiera viajó a La Feliz.

Por lo pronto, este sitio ha lanzado una encuesta en la cual los lectores pueden opinar sobre la decisión que debe tomar el Pincha respecto al futuro: ¿la Libertadores o el campeonato? En esa sintonía, ¿está bien guardar jugadores para disputar el choque de la semana que viene contra Atlético Nacional por el certamen continental?

Atlético Nacional recibe a Botafogo

Desde las 21.45 (hora argentina), Atlético Nacional y Botafogo se enfrentarán en Medellín, en un partido crucial para la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el que los dos equipos tendrán sentidas ausencias por lesiones.

El elenco colombiano no podrá contar con el zaguero Felipe Aguilar por lesión ni tampoco con el volante Mateus Uribe, sancionado por la Conmebol por tres fechas después de su expulsión frente al Barcelona ecuatoriano, equipo con el que el Verde cayó 2 a 1.

Mientras tanto, Botafogo llegó ayer a Medellín sin los volantes Airton y Walter Montillo, ambos lesionados. Por este motivo, el técnico Jair Ventura, hijo del legendario exfutbolista Jairzinho, tiene que hacer cambios obligados.

Este encuentro acaparará la atención de Estudiantes, ya que marcará el cierre de la segunda fecha del Grupo 1 de la Copa.

En tanto, la semana que viene el Pincha recibirá a los colombianos, y los ecuatorianos se enfrentarán con los brasileños.