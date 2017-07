Al Pincha volvieron dos campeones





Mariano Pavone y Pablo Lugüercio fueron artífices del título de 2006 con Diego Simeone, tras la recordada final ante Boca en la cancha de Vélez. Luego de un largo tiempo, regresaron a Estudiantes y expresaron a este medio sus sensaciones

“Ojalá se dé la vuelta a 57 y 1”

Mariano Pavone tuvo su primera tarde en el Country, en el debut de Gustavo Matosas al frente de Estudiantes. El delantero, con siete temporadas en el club, marcó 57 goles oficiales, mostró su felicidad por la vuelta y resaltó que lo encuentra en un “momento bárbaro”. “Por suerte, me puedo sentir vigente. No tuve grandes lesiones y eso ayuda a llegar bien”, sostuvo.

“Siempre supe que en algún momento iba a volver a Estudiantes”, afirmó Pavone, quien además manifestó algunas de las razones de su regreso tras diez años: “Hablé con Matosas y me dijo que me quería y que me traía porque (en México) siempre le hacía goles”, agregó entre risas.

El delantero se refirió también a la posibilidad de jugar nuevamente un partido como local en 57 y 1: “El último gol ahí lo hizo Caldera y yo le di el pase. Ojalá se dé la vuelta”, dijo.

Sobre recuerdos de su paso anterior, no dudó en resaltar aquel inolvidable Apertura 2006: “Sin duda que hubo muchos goles que me marcaron, pero los mejores fueron el de la final (a Boca) y el del 7 a 0”.

“El primer objetivo es la Sudamericana”

Pablo Lugüercio regresó a Estudiantes luego de su paso por Aldosivi y comentó sus sensaciones a horas de estampar su vínculo con la institución. “Estoy con mucha expectativa y con ganas de hacer las cosas bien”, expresó el Payaso ante este medio, en el gimnasio de la concentración del Country Club de City Bell.

Sin tiempo que perder, el Pincha tendrá el próximo 13 del corriente su primer duelo copero ante Nacional Potosí. Al respecto, el flamante refuerzo comentó: “El primer objetivo es este partido de la Sudamericana. Después pensaremos en lo que vendrá”.

Por otra parte, dejando atrás el pasado, el jugador se refirió a lo que fue un duro semestre, ya que perdió la categoría con Aldosivi de Mar del Plata. Sin embargo, se mostró contento por esta nueva etapa que lo llena de alegría por los objetivos a realizar. “Intentar pelear por un título es algo muy motivador. Es una presión diferente a la de pelear por la permanencia”, confesó.

Al Tecla Farías le impidieron entrenarse en Colombia

Ayer por la mañana, Ernesto Farías llegó al predio donde entrena América de Cali y, por disposición del club colombiano, los agentes de seguridad no le permitieron entrar al centro de entrenamientos.

A pesar de haberse desvinculado, el delantero estaba realizando tareas de kinesiología para recuperarse de una operación en una de sus rodillas. Sin embargo, el goleador se frustró tras no poder ingresar y se descargó a través de un comunicado en las redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, el exjugador del Pincha, que sueña con volver a ponerse la camiseta albirroja, comentó: “Como trabajador del América, merezco un trato digno. El trato recibido el día de hoy (por ayer) no compromete el seguimiento que tengo por una gran hinchada y una institución que quiero por todo lo que ha significado en mi carrera”.