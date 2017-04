Alfaro defendió a Bauza y disparó contra la dirigencia y los jugadores

El DT de Gimnasia respaldó al exentrenador de la Selección y atribuyó culpas a futbolistas, directivos y medios. “No me gustó el nivel de manoseo y exposición que sufrió”, manifestó

Los ecos del despido de Edgardo Bauza como entrenador de la Selección argentina y el inminente arribo de Jorge Sampaoli continúan retumbando. El ambiente del fútbol fijó postura y Gustavo Alfaro no fue la excepción.

Consultado sobre la decisión que tomó la nueva dirigencia de la AFA en relación a la salida del Patón, el técnico de Gimnasia no tuvo pelos en la lengua y fue a la carga contra los directivos que decidieron la finalización del contrato, además de apuntarle a los futbolistas.

“No me gustó el nivel de manoseo y exposición del que fue víctima Bauza por parte de los directivos, los jugadores y los medios de comunicación. Fue como el papel de Bruce Willis en Sexto sentido, ya que todos sabían que estaba muerto menos él, y se termina enterando al final”, arrancó el entrenador albiazul en la conferencia de prensa desarrollada en el predio de Estancia Chica.

Alfaro lamentó que Bauza haya quedado como “el único responsable” de la crisis del seleccionado nacional, cuando, a su juicio, se trata de una situación en la que “cada uno debe asumir la responsabilidad que le compete”.

“¿Qué jugador salió a hablar para respaldar a Bauza? Cuando ellos decidieron no hablar más con la prensa, siempre fue el técnico el que tuvo que poner la cara y bancarse los golpes mientras el equipo jugaba mal”, argumentó.

“A veces es bueno que el futbolista asuma responsabilidades en primera persona, por eso me parece que a Bauza lo expusieron. Por otro lado, los dirigentes deben estar para liderar, creando un marco que contenga al entrenador y a los jugadores detrás de un mismo objetivo”, agregó con énfasis.

“A Bauza lo fue a buscar una Comisión Normalizadora y después no le dieron entidad. No invalido que Claudio Tapia (actual presidente de la AFA) pueda querer a un entrenador propio, porque está dentro de su potestad, pero no era necesario todo ese manoseo”, objetó.

Con este panorama, Alfaro aclaró que el remedio no se encuentra en el cambio de entrenadores: “La solución no es cambiar de DT, porque ya se fueron (Diego) Maradona, (Sergio) Batista, (Alejandro) Sabella, (Gerardo) Martino y ahora Bauza. ¿Cuántos más se van a tener que ir? Si Sampaoli hace lo mismo, será un nombre más en la larga lista de técnicos de la Selección”, cerró.

“Tenemos que mejorar en la tenencia”

Antes de adentrarse en los temas referidos al seleccionado argentino de fútbol, sin embargo, Alfaro habló de Gimnasia: se refirió al duelo del lunes venidero ante Aldosivi y adelantó lo que viene para el elenco albiazul.

“Los rivales con urgencias suelen ser los más complicados. Tenemos que trabajar el partido y lograr que no nos saquen la pelota, mejorar en la tenencia. Aldosivi es un equipo que apela a la posesión”, analizó el DT.

“Trabajamos en la coordinación para controlar sus movimientos. Probablemente, Ramiro Carrera y Nicolás Ibáñez sean titulares y, en función de eso, definiremos el sistema a utilizar”, cerró.