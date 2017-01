Alfaro le da su propia identidad al Gimnasia 2017 que planifica

El entrenador ensayó un táctico con el equipo “ideal” para este semestre. Sin Coronel, ni Oreja pero con Rinaudo, Alemán y Matos, se prepara para el amistoso del viernes con Defensa y Justicia

Mientras intenta destrabarse el conflicto en el fútbol argentino, el plantel de Gimnasia continúa con los trabajos de pretemporada para ajustar detalles, no tanto en el aspecto físico, sino más bien futbolístico.

En ese sentido, el plantel llevó a cabo un entrenamiento que no pasó desapercibido, porque de a poco comienza a verse el equipo que está buscando y afinando el entrenador Gustavo Alfaro.

Así las cosas, la formación fue: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Sebastián Gorga, Manuel Guanini, Lucas Licht; Fabián Rinaudo, Luciano Perdomo; Nicolás Ibáñez, Brahian Alemán, Ramiro Carrera; y Nicolás Contín.

En la cancha 4 del predio de Estancia Chica, el técnico dispuso un ensayo táctico, en el que hizo foco en la salida prolija desde el fondo, como también ejercitó la presión de la manera que debe realizarse: tapando los laterales para obligar a los centrales a recurrir al pelotazo, o bien intentar recuperar el balón lo más arriba posible para estar cerca del arco contrario.

En el mismo, el DT utilizó casi el once “ideal” que espera para esta versión 2017 del Lobo, ya que Maximiliano Coronel aún no está totalmente recuperado y por eso no realizó trabajos en el equipo titular.

Por primera vez, el experimentado refuerzo formó parte del equipo y, de no mediar inconvenientes, estos jugadores asumirían el tercer amistoso del año frente a Defensa y Justicia, este viernes a partir de las 9, en el estadio del Bosque. a puertas cerradas.

Hoy, el elenco albiazul volverá a trabajar en horario matutino y luego hablará Facundo Oreja.

Por otro lado, Mauro Matos se ausentará de la práctica, ya que viajará a Rosario para asumir una audiencia por el accidente de tránsito que protagonizó el año pasado.

La Sudamericana se sortea el 31

Finalmente, el sorteo de la próxima edición de la Copa Sudamericana, la cual se jugará desde el 28 de febrero al 13 de diciembre, se llevará a cabo el próximo martes 31 y no el lunes 30 como estaba previsto.

El mismo será en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque, Paraguay, donde el Lobo estará atento a su rival de la primera fase.