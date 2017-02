Alfaro no se guardó nada y explotó contra la organización y el sistema

Gustavo Alfaro no se calló nada. Molesto por la incertidumbre que genera la demora del reinicio del campeonato, el entrenador de Gimnasia fijó su postura y expresó su disconformidad por la mala organización del fútbol argentino, la crisis económica, la falta de competencia y hasta opinó sobre la posibilidad concreta de que la dirigencia se presente a un concurso preventivo.

“Tengo desilusión, dolor y bronca. Da la sensación de que los dirigentes son los responsables, porque nadie asume las responsabilidades. Esto terminará de la peor manera posible: no participar en un Mundial, hacia eso vamos. A mí como hombre del fútbol me rebela. Tenés clubes que están en una situación muy dura. Acá (en Gimnasia) tuvieron la suerte de que el presidente pagó sueldos de su patrimonio”, arrancó con firmeza.

En relación a la forma de disputa del torneo, dijo: “El fútbol necesita una reforma profunda. Mi temor es este engendro inviable de 30 equipos. Dicen que en seis meses tiene que haber seis descensos; así vamos a una carnicería en el fútbol. Además, hoy hasta el Gobierno te presiona con algo que no figura en ningún contrato. Los clubes prometieron que iban a pagar y la plata no apareció. El fútbol no aguanta más, no cobra nadie”.

Por su parte, sobre cómo podría repercutir el llamado a una convocatoria de acreedores, el técnico de Gimnasia opinó: “Tiene pros y contras. Por antecedentes, a los clubes que pasaron por convocatoria de acreedores les ha sido difícil recuperarse. Terminaron en pseudogerenciamientos, como Racing y Belgrano. Español prácticamente desapareció. Si no hay responsabilidad se hace muy difícil. Hay que ir en busca de un saneamiento, hacer un blanqueo de cuanto se tiene y se debe, eso es dar un paso adelante para verificar todo. Pero por otro lado, un acreedor con el que no estás al día te pide la quiebra”.