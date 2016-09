El DT puso la renuncia a disposición y Onofri respondió

Alfaro, tras el comunicado: "vivir esto no era necesario""

Gimnasia atravisea un momento de turbulencias. A los reiterados y justos reclamos de los enmpleados del club, se le suma ahora un cruce mediático entre el presidente Daniel Onofri y Gustavo Alfaro, el entrenador que el eligió para reemplazar nada menos que Pedro Troglio.

Todo comenzó con la posibilidad de la venta de Meza. Parecía que el correntino iba a dejar el club para irse a Independiente algo con lo cual no estaba de acuerdo Gustavo Alfaro. Ante esto, el entrenador disparó en un radio capitalina "Si Onofri vende a Meza no va a poder caminar por la calle", frase que cayó muy mal tanto en el presidente como en la dirigencia y es por eso que se decidió hacer un comunicado repudiando esos dichos.

Hoy fue Alfaro quien recogió el guante y dijo: "fue un golpe muy fuerte a mi ilusión.. y no me puso triste, me enojó.. porque me di cuenta que todo el esfuerzo que hice por Gimnasia (cuenta que 3 equipos lo vinieron a buscar y dijo que no) fue en vano"

Luego agregó: "a la Comisión directiva en general, si se sintieron dañados pido disculpas. Pero les pido que escuchen la nota completa" y consideró "siento la obligación moral de que si sienten que soy un obstáculo, pongo mi puesto a disposición de Gimnasia". Lo más importante fue la conclusión que el entrenador sacó de esta situación: "Vivir esto no era necesario".

Por su parte, Daniel Onofri respondió: "No vamos a aceptar la renuncia de Alfaro, agradecemos su disculpas". Y comentó: “Lo veré a Gustavo en Paraná y hablaremos para que esto tenga un final feliz”, agregó Onofri, buscando aprovechar el viaje para el partido ante Patronato para aclarar las aguas. “Creo que este gesto que tuvo nos va a fortalecer a futuro”, cerró.

Más frases de Alfaro:

"me siento absolutamente involucrado con el sentir de esta institución"

"yo estoy dispuesto a trabajar por Gimnasia. Por el prestigio y por su historia"

"Si eso significa que tengo que correrme al costado, me corro"

"si dije lo que dije fue xq antes lo hablé con Onofri"

"yo no vivo de rencores, vivo de ilusiones. Y para mi Gimnasia es y fue una ilusión"

"Le agradezco a Maxi porque se inclinó por el sentimiento"