Almirón y la posibilidad de darle vuelta la seria el Rojo

El entrenador de Lanús, Jorge Almirón, se ilusionó hoy con "dar vuelta" la serie ante Independiente mañana en Avellaneda y avisó que si hacen un "gol de entrada" se le abrirá el panorama.

"No tenemos que salir desesperados ni desordenados, existe una ventaja pero no es imposible. Hacer un gol de entrada nos meterá en partido nuevamente", sostuvo el director técnico en la conferencia de prensa posterior al entrenamiento.

Almirón admitió que es difícil que Lautaro Acosta pueda jugar y en cambio se esperanzó que el volante Iván Marcone lo haga.

"Lautaro no hizo mucho fútbol, no creo que llegue. Todavía no hay nada confirmado pero vamos a esperar hasta mañana porque no vamos a arriesgar", sostuvo el técnico.

Sobre la localía de Independiente jugó con la presión al avisar que "el público les puede jugar a favor o en contra".

Y cerró: "sería lindo dar vuelta la serie".