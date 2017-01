Andújar se sube al avión y espera tranquilo

Recién llegado de sus vacaciones en el exterior, Mariano Andújar debió salir a desmentir algunas opiniones que habían trascendido en las redes sociales. Las supuestas declaraciones daban cuenta de su deseo de permanecer en Estudiantes, que jugará la Copa Libertadores. Tras ello, le abrió una puerta a un posible pase a Boca, aunque les tiró la pelota a los dirigentes.

“Yo no me tengo que meter en las negociaciones entre los clubes. Una vez que se pongan de acuerdo o no, daré mi opinión”, comentó.