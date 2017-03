Antes de defender la punta, Boca renovó a su capitán

En la antesala del partido contra Banfield, esta tarde a las 19.10, Fernando Gago estiró su contrato con el Xeneize, que buscará seguir puntero

El líder del campeonato de Primera división retomará la competencia oficial esta tarde, cuando visite, desde las 19.10, a un Banfield que llega envuelto en conflictos con las salidas de varios referentes.

En momentos previos a este cotejo, que se jugará en el estadio Florencio Sola, arbitrado por Darío Herrera y transmitido por Telefe, el Xeneize se dio el gusto de renovar a su capitán: Fernando Gago firmó la extensión de su contrato por los próximos tres años y el club lo anunció en su cuenta de la red social Twitter.

“Pintita”, de 30 años, nuevo líder del vestuario Xeneize tras la partida de Carlos Tévez al fútbol de China, cobrará la última temporada de su nuevo vínculo bajo el concepto de productividad, según informaron fuentes de la entidad auriazul.

Para la renovación tuvieron que colaborar ambas partes y llegar a un acuerdo: el futbolista aceptó objetivos, mientras que el club se arrimó en los números que pretendía.

En tanto, la cláusula de rescisión del contrato asciende a los diez millones de dólares, con lo que el club se aseguró una compensación cuantiosa en caso de que sea buscado desde el territorio asiático, tal como trascendió en este mercado de pases.

La misión de continuar arriba en la tabla

Bien lejos quedó la salida de Tévez al Shanghái Shenhua, por lo que Guillermo Barros Schelotto deberá buscar la manera de no sentir la ausencia del Apache. No obstante, y pese a las grandes actuaciones de Walter Bou, el DT confirmó que no jugará formando dupla de ataque con Darío Benedetto. Después de tanto esperar, y probar, el técnico auriazul mantendrá el sistema 4-3-3, pero sufrirá tres bajas sensibles: Gino Peruzzi, Fernando Tobio y Pablo Pérez fueron descartados por lesiones musculares. Es por eso que en sus lugares ingresarán Leonardo Jara, Juan Insaurralde y Wilmar Barrios.

Asimismo, el arco será para el ex-Estudiantes y Defensa y Justicia, Agustín Rossi, de buen estreno frente a Colón en un amistoso.

Por su parte, en el Taladro, Julio César Falcioni ya no cuenta con Santiago Silva ni Walter Erviti, pero se reforzó con futbolistas de jerarquía como Renato Civelli y Darío Cvitanich, quienes volvieron al club. De todos modos, el defensor no jugará.