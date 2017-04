“Antes de la final del mundo, un jugador estaba discutiendo con la novia a las 4 de la mañana”

Desde Bolivia, donde Edgardo Bauza dirigió su último partido en el seleccionado nacional, el Profe reveló los pormenores de una historia que hasta ayer se mantuvo en secreto y gira en torno al comportamiento de algunos futbolistas y la inclusión del Kun Agüero en la final del último Mundial

Daniel Antonio Córdoba recorre las calles de Sucre, en Bolivia, donde desde hace más de un mes se encuentra trabajando como director técnico de Universitario de ese país.

El teléfono suena insistentemente y la característica del número le indica que se trata de un llamado de La Plata. “Cómo no voy a atender, me trae tan buenos recuerdos. Acá se extraña la tranquilidad de la avenida 32 o la calle 4, donde están ustedes en este momento”, resalta el exentrenador del Pincha, en alusión al contacto con El Clásico Radio.

El Profe intenta corregir el rumbo de Universitario, al que compara con Atlético Tucumán, por el atrevimiento que muestra ante los equipos grandes de Bolivia, como The Strongest, Oriente Petrolero o Bolívar.

“Acepté dirigir a Universitario porque es el equipo de una universidad que tiene más de 300 años de historia en este país. Yo me formé en el Colegio Nacional de La Plata y estudié en la UNLP. Me siento muy identificado con mi pasado”, resaltó el técnico, quien no dudó en opinar sobre el desenlace que tuvo en la Selección argentina el Patón Bauza, que dirigió su último partido en Bolivia.

“Lo que hicieron con Edgardo me parece una payasada y una falta de respeto”, comenzó diciendo Córdoba.

“El problema no pasa por Sampaoli, por Bauza o por Córdoba. Pasa porque nadie tiene las pel… para decirles a jugadores como Mascherano, o cualquier otro, que el celular se apaga cuando se entra al vestuario”, señaló el DT, quien por su amistad con los ayudantes del cuerpo técnico de Alejandro Sabella maneja calificada información sobre el comportamiento de algunos futbolistas del equipo nacional.

“Antes de la final del mundo con Alemania, un jugador estaba discutiendo con la novia a las 4 de la mañana”, contó Córdoba, refiriéndose, sin nombrarlo, a Sergio Agüero.

Por aquel episodio, que se mantuvo en secreto durante casi tres años, Pachorra decidió poner como titular en la final del Mundial a Ezequiel Lavezzi, pero en el entretiempo del partido, por un presunto pedido de los jugadores, mandó a la cancha al Kun.

Esta historia, cuyos detalles no se revelaron hasta ayer, fue el principal argumento que se mencionó para justificar la salida de Sabella de la Selección a mediados de 2014, y habría sido la punta del ovillo en la relación entre los jugadores del elenco nacional y los sucesivos entrenadores, como Gerardo Martino y Bauza.

“Si a mí, como técnico, me pasa eso, los agarro a todos en una pieza de 2x2 y le digo al involucrado delante de todos: Vos sos un reverendo bobo porque no valorás el lugar que estás teniendo”, concluyó el Profe.

Sigue la querella contra Farías

Luego del triunfo de Universitario de Sucre contra The Strongest, Daniel Córdoba protagonizó una pelea en la vía pública con el entrenador César Farías, a quien terminó denunciando por expreso pedido de las autoridades de la Universidad de Sucre.

“Me vino a buscar con doce colaboradores que tiene trabajando con él. Yo estaba solamente con cuatro. Le dije: Que se vayan todos estos monos que vienen con vos y nos quedamos noso­tros dos solos. Entonces se metió la Policía y empezó a tirar gas pimienta. En medio de ese revuelo, Farías me pegó una trompada de atrás y por eso lo denuncié”, confesó Córdoba, quien ayer ratificó la demanda en la fiscalía que intervino por el incidente.

Lo que busca la Universidad de Sucre es limpiar la imagen de su técnico y delegar en la Justicia el esclarecimiento de un escándalo que tomó estado público en el vecino país luego de la victoria de la U ante The Strongest.