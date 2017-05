Argentina goleó y se ilusiona con la clasificación a octavos

Aplastó 5 a 0 a Guinea y tiene que esperar una serie de resultados favorables para pasar de ronda en el Mundial de Coreal del Sur

Después de dos derrotas en fila, el seleccionado argentino Sub 20 se recuperó en la Copa del Mundo de la categoría al aplastar por 5 a 0 a Guinea y cerrar el Grupo A en la tercera posición, a la espera de lo que suceda en las otras zonas para ver si puede acceder a los octavos de final.

El partido, que se jugó en el estadio de Jeju, dejó ver una gran actuación del equipo nacional, que tuvo en buen nivel a Juan Foyth y Santiago Ascacíbar, y que llegó a los goles por medio de Lautaro Martínez, en dos ocasiones, Marcelo Torres, Matías Zaracho y Marcos Senesi.

La apertura fue del jugador de Boca, quien definió de primera ante el arquero; luego, el goleador de Racing la clavó al ángulo de afuera del área; más tarde, tanto Zaracho como Senesi aumentaron de cabeza; mientras que otra vez Martínez, en una acción similar al gol de Zanetti contra Inglaterra en el Mundial de 1998, estableció cifras definitivas.

Argentina terminó con 3 puntos y +1 de diferencia de gol. Para meterse en los octavos de final, deberá ser uno de los cuatro mejores terceros de esta primera ronda.

En ese sentido, tiene que esperar a que en las otras zonas haya dos peores terceros y, en caso de avanzar, se mediría con Venezuela o el primero del Grupo C.

¿Qué necesita el seleccionado Sub 20 para avanzar?

Por el momento, el Grupo B no ayudó al Sub 20, porque Alemania terminó tercero con 4 puntos. En ese sentido, Argentina tendrá que esperar las definiciones de las zonas C y D, que juegan hoy, y la E y F, que concluyen mañana.

Grupo C: el Sub 20 necesita que Zambia no pierda con Costa Rica, o también lo beneficiaría un empate. Una igualdad entre Irán y Portugal también le serviría.

Grupo D: Argentina necesita un triunfo o empate del líder Uruguay con Sudáfrica, como también una victoria abultada de Italia o Japón cuando se enfrenten, y así poder quedar mejor posicionado por diferencia de gol.

Grupo E: Francia y Nueva Zelanda definirán el primer puesto, mientras que la Selección albiceleste espera un empate entre Honduras y Vietnam, o un éxito ajustado de los centroamericanos.

Grupo F: si Estados Unidos supera a Arabia Saudita, al elenco argentino le convendría un triunfo de Senegal sobre Ecuador o una goleada ecuatoriana y hasta un empate.

Mañana, el Sub 20 conocerá su suerte.

SINTESIS

Argentina: Marcelo Miño; Leonel Mosevich, Juan Foyth, Marcos Senesi; Matías Zaracho, Santiago Colombatto, Santiago Ascacibar, Braian Mansilla; Tomás Conechny; Marcelo Torres y Lautaro Martínez. Director técnico: Claudio Ubeda.



Guinea: Sekouba Camara; Salif Sylla, Mohamed Camara, Mohamed Ali, Mamadouba Diaby; Mamadou Kane, Dide Fofana, Oumar Toure, Naby Bangoura; Daouda Camara y Mohamed Coumbassa. Director técnico: Mandiou Diallo.



Goles, primer tiempo: 32m, Torres (A); 42m, Martínez (A).

Goles, segundo tiempo: 5m, Zaracho (A); 28m, Senesi (A); 33m, Martínez (A).

Cambios, segundo tiempo: 6m, Jules Keita por Coumbassa (G); 12m, Ibrahima Sory por Toure (G); 13m, Morlaye Sylla por Daouda Camara (G); 14m, Lucas Rodríguez por Brian Mansilla (A); 21m, Ezequiel Ponce por Torres (A); y 27m, Exequiel Palacios por Colombatto (A).

Arbitro: Viktor Kassai (Turquía).

Estadio: Estadio de la Copa Mundial de Jeju, Seogwipo.