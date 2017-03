Argentina prueba variantes para el desafío en La Paz

Pensando en el partido del martes ante Bolivia, Bauza deberá suplir las bajas de Mascherano, Biglia, Higuaín, Otamendi y Mercado. Además, buscará un esquema conservador para jugar en la altura

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, comenzó a armar el rompecabezas para la visita del martes a Bolivia. Por tal motivo, debido a las bajas sufridas por suspensiones y lesiones, convocó a Lucas Alario, Iván Marcone y Matías Caruzzo.

El delantero de River se presentará este mediodía en el predio de Ezeiza y se espera para la tarde a Marcone y Caruzzo.

Además de perder a Gonzalo Higuaín en ataque, la Selección no podrá contar con Javier Mascherano ni Lucas Biglia (suspendidos), sus volantes centrales. Por eso, llamó a Marcone, de buenos rendimientos en Lanús.

Caruzzo se suma como alternativa para la defensa, en la que Bauza no podrá contar con Nicolás Otamendi, también suspendido por acumulación de amarillas.

Una alternativa para la última línea era citar a Jonatan Maidana, pero Bauza optó por Caruzzo para evitar un conflicto con la dirigencia de River.

A la lista de jugadores que no estarán en La Paz se sumó Gabriel Mercado, quien debió ser reemplazado a los 32 minutos del segundo tiempo por un desgarro. El defensor fue desafectado y regresó a Sevilla para sumarse a su club.

De esta manera, Bauza deberá rearmar el equipo para visitar a Bolivia. En la última línea Facundo Roncaglia o Julio Buffarini reemplazarán a Mercado, mientras que Mateo Musacchio o Caruzzo harán lo propio por Otamendi.

En la mitad de la cancha, para la contención, pelearán por dos lugares Guido Pizarro, Marcone, Éver Banega y Enzo Pérez, aunque podría haber un cambio de esquema y que sean tres los futbolistas que, junto a Ángel Di María, jueguen por detrás de Lionel Messi y Sergio Agüero o Lucas Pratto.

La probable formación para ir a la altura de La Paz, en consecuencia, sería con: Romero; Roncaglia, Musacchio, Funes Mori, Rojo; Buffarini, Pizarro, Banega, Di María; Messi y Agüero.

El seleccionado se entrenó ayer con la tranquilidad de estar tercero en la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia. Los futbolistas que jugaron con Chile realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio y el resto hizo tareas tácticas y fútbol en espacios reducidos.

El plantel retornará hoy a los entrenamientos desde las 16.30 en Ezeiza.

Bolivia, con una formación reforzada

Bolivia, que ya se sentía eliminada desde antes de enfrentar al equipo de José Pekerman en el estadio Metropolitano de Barranquilla, puso un equipo alternativo frente a Colombia. El principal objetivo del técnico Mauricio Soria es dejar una buena imagen en La Paz ante Argentina. Por eso, dejó en el país a la base del equipo, con nueve de los 30 convocados.

Parte de la prensa local denominó “Bolivia A” al plantel que permaneció en La Paz. Por algo, en la caída 1 a 0 ante los Cafeteros hubo cinco debutantes en el seleccionado: Morales, Cuéllar, Aponte, Justiniano y Sagredo, quienes no repetirían titularidad ante los de Bauza.

El equipo todavía no fue resuelto por Soria, pero se sabe que Chumacero y Escobar, de The Strongest, quienes no estuvieron en Barranquilla, serán titulares. Ellos tienen una ventaja: la costumbre de jugar de locales en los 3.600 metros de altura. Otros con chances son el defensor Marteli y el volante Wayar, del mismo equipo.

Además, el arquero Carlos Lampe (Huachipato de Chile), por su buena tarea en Colombia, mantendría su lugar: no es grave su dolencia en el muslo derecho.

También seguirían de titulares dos históricos: el zaguero Ronald Raldes y el delantero Marcelo Moreno Martins.

De no mediar imprevistos, Bolivia formaría ante Argentina con la siguiente alineación: Lampe; Diego Bejarano, Fernando Marteli, Raldes, Enrique Flores; Raúl Castro, Alejandro Chumacero, Diego Wayar, Pablo Escobar; Marcelo Martins y Juan Carlos Arce.