Armando Pérez, cerca de dar un paso al costado

El titular del Comité de Regularización de la AFA, Armando Pérez, admitió hoy que está "pensando dar un paso al costado antes de las elecciones" en la Asociación del Fútbol Argentino. "No sé qué paso voy a dar de acá para adelante. Capaz me voy antes de junio. Nosotros ya cumplimos un ciclo", expresó el dirigente.

Además, hasta reconoció que está "pensado en dar un paso al costado antes de las elecciones" previstas para fines de marzo o pincipio de abril. "No me gusta estar en un lugar donde no tengamos el manejo ni el criterio que corresponde", argumentó.

En tanto, salió en defensa de la gestión que encabeza: "Trabajamos lo mejor que pudimos, seguimos pensando para adelante. Pagamos los cien millones de pesos que debía de gestión anterior y pusimos en marcha la Sub 20, Sub 15 y Sub17".

El titular del Comité Regularizador aceptó que la falta de tiempo y las urgencias económicas de los clubes atentaron contra la posibilidad de hacer "una licitación como corresponde" para otorgar los derechos audiovisuales del fútbol argentino.

"Hay que entender el contexto y el apuro que hay por solucionar un problema de dinero que tiene el fútbol argentino. La verdad, tendríamos que haber hecho una licitación con todo lo que corresponde, pero no teníamos el tiempo y los clubes no estaban dispuestos a tener tanto tiempo para armarla", argumentó el dirigente.

