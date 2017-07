Arrancaron los nuevos controles para viajar a Estados Unidos

Un vuelo de Aerolíneas con destino Miami fue el primero en entrar en la nueva regulación para detectar explosivos

Los pasajeros del vuelo AR1304 de Aerolíneas Argentinas, que partieron a las 8:42 rumbo a Miami desde el aeropuerto de Ezeiza, iniciaron una nueva era en las conexiones entre el país y los Estados Unidos. A partir de las disposiciones de seguridad impuestas por la administración de Donald Trump anticipadas por Infobae, todas las personas que ingresan a los Estados Unidos son sometidas a chequeos más rigurosos en los aeropuertos de origen.

Los nuevos controles hacen foco en los equipos electrónicos de mayor tamaño, principalmente en computadoras, tablets y cámaras, que deben ser requisados con especial detenimiento en busca de posibles materiales explosivos. En la Argentina, ese procedimiento se realiza por personal privado en el último tramo, segundos antes de que el pasajero suba al avión.

La Transportation Security Administration (TSA) anunció que los pasajeros cuyas pertenencias no sean revisadas con escáneres especiales no podrán transportar dispositivos grandes, ni siquiera en la bodega. La responsabilidad primaria de incorporar los aparatos de detección de explosivos de última generación es de las aerolíneas, pero el proceso no es inmediato. Hay distintos modelos, pero todos comparten una misma lógica de funcionamiento que los diferencia de los escáneres tradicionales: pueden detectar una presencia ínfima de explosivos.