Arsenal necesita sumar ante Lanús para huir del descenso

Arsenal, que viene de quedar eliminado por Sacachispas en la Copa Argentina y necesita sumar para escapar del descenso, será local ante Lanús, que avanzó a octavos de final en la Copa Libertadores y procura mantenerse en la clasificación para la Copa Sudamericana 2018, en un cotejo a jugarse hoy por la 26ta. fecha del Campeonato de Primera División.

El encuentro se desarrollará a las 16.15 en el estadio Julio Grondona, en Sarandí, tendrá como árbitro a Juan Pablo Pompei y lo televisará Canal 9. En Primera jugaron 26 veces, con doce triunfos de Lanús, nueve de Arsenal y cinco empates.

Lanús durante la semana venció a Nacional de Uruguay en Montevideo y recibió los puntos del cotejo perdido ante Chapecoense de Brasil por mala inclusión de un jugador, clasificando a los octavos de final de la Libertadores.

No obstante, el equipo de Jorge Almirón está con 39 y es el sexto y último equipo que está avanzando a la Sudamericana próxima, y busca puntos para consolidarse en esa zona.

En Arsenal no jugarán los lesionados Claudio Corvalán y Lucas Wilchez, mientras que en Lanús no actuará Lutaro Acosta con una lesión en el tobillo derecho y lo reemplazará Marcelino Moreno.



Formaciones

Arsenal: Pablo Santillo; Leandro Marín, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli y Gonzalo Bazán; Sergio Velázquez, Renso Pérez; Leonardo Rolón, Franco Fragapane y Federico Milo; Juan Sánchez Sotelo. DT: Humberto Grondona.

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, José Sand y Marcelino Moreno. DT: Jorge Almirón.

Cancha: Arsenal.

Arbitro: Juan Pablo Pompei.

Horario: 16.15.

TV: Canal 9.