Auspicioso debut de Estudiantes en la Florida Cup



























Tras mostrar un positivo nivel y empatar 1 a 1 en los 90 minutos, el Pincha cayó 4 a 2 en los penales frente al duro Bayer Leverkusen de Alemania. Umeres convirtió el tanto albirrojo

Estudiantes comenzó ayer su participación en la Florida Cup, torneo de preparación durante la pretemporada en tierras norteamericanas, con una caída por penales ante Bayer Leverkusen, tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos, donde el Pincha mostró un satisfactorio rendimiento.

La mayor expectativa estaba puesta en el regreso al fútbol de Juan Sebastián Verón. Sin embargo, el presidente del club y reciente refuerzo no formó parte del equipo.

Elías Umeres anotó el tanto del León a los 33 minutos del primer tiempo, tras un centro de Carlos Auzqui luego de una buena jugada colectiva. Más adelante, la ventaja estuvo en duda cuando el árbitro sancionó mano de Leandro González Pirez en el área albirroja. Pero allí apareció Mariano Andújar para taparle el penal a Javier “Chicharito” Hernández y mantener así el 1 a 0.

Todo cambió a los 43’, cuando Rodrigo Braña vio la tarjeta roja, por lo que Estudiantes debió jugar más de medio cotejo con un jugador menos. En el entretiempo, Nelson Vivas decidió modificar gran parte del equipo y el Pincha fue perdiendo protagonismo.

A los 24’ de la segunda parte llegó el empate de Bayer Leverkusen a través de Schrek y el partido desembocó en los penales. Allí, el equipo europeo se quedó con el triunfo por 4 a 2 gracias a los goles de Kiessling, Aránguiz, Brandt y Dragovic (Sappa se lo tapó a Mehmedi). En Estudiantes convirtieron Leandro González Pirez y Julian Marchioni, pero fallaron Matías Aguirregaray y Lucas Diarte.

Umeres aprovechó la chance dada a los pibes

Para esta pretemporada poco habitual para el Pincha en Estados Unidos, el cuerpo técnico decidió llevar 27 jugadores, y en el primer choque contra Bayer Leverkusen ya le dio rodaje a la gran mayoría de los juveniles presentes. Incluso, Elías Umeres actuó como titular y se dio el gusto de anotar un gol.

A su vez, ante el conjunto alemán, Nelson Vivas les dio la oportunidad a los más chicos, para que puedan sumar minutos. Entre ellos estuvieron por primera vez dentro del campo de juego con la camiseta del León, Luciano Vargas (categoría 1994) y Leonardo Areal (1996).

Además, en el complemento entraron Iván Gómez, Emiliano Ozuna y Bautista Cascini. Si bien estos tres futbolistas ya habían estado con el plantel de Primera, empezaron a tomar rodaje y a sentirse importantes gracias a la valoración del entrenador, que sigue promoviendo juveniles.

Leonardo Areal tuvo su primera vez

El oriundo de Mar del Plata y habitual jugador de la Reserva de Estudiantes, Leonardo Areal, categoría 1996, tuvo su primera oportunidad de mostrarse en la Primera división del Pincha.

El volante, que se desempeñó como enganche en Inferiores, entró en el segundo tiempo y aportó lo suyo.

Dubarbier debutó y mostró lo suyo

El flamante refuerzo de Estudiantes, Sebastián Dubarbier, quien llegó con el pase en su poder luego de su desvinculación de Almería de España, tuvo sus primeros minutos bajo la conducción de Nelson Vivas.

El defensor mostró sus virtudes a la hora de defender y también se lo vio muy confiado a la hora de pasar al ataque.

Si bien todavía no se conoce demasiado con sus compañeros, tuvo un auspicioso debut con la camiseta de Estudiantes.

El año pasado, el puesto de lateral por izquierda nunca tuvo dueño, ya que tanto Matías Aguirregaray como Lucas Diarte no pudieron afianzarse en esa posición.

En consecuencia, la tarea del ex-Gimnasia tuvo buena repercusión. ¿Llegó para adueñarse de ese sector?

“Si jugábamos relajados, nos comíamos 15 goles”

Rodrigo Braña sumó minutos de competencia ayer ante el Leverkusen de Alemania y valoró el esfuerzo del equipo para jugar sin relajarse ante un rival de nivel internacional.

“Ellos son buenos, juegan la Champions League. Si jugábamos relajados nos comíamos 15 goles”, dijo con complicidad el jugador al término del encuentro. Y agregó: “Con solo dos entrenamientos pudimos hacer un buen partido”.

Sobre la jugada en la que se retiró expulsado, el Chapu no coincidió con el árbitro. “Me amonestó rápidamente: no era necesario. Me echó de forma errónea”, tiró el volante.

Braña volvió a ser titular en un juego de Estudiantes tras lo que fue su presentación en San Juan, ante San Martín, por la anteúltima fecha previa al receso. Después se ausentó ante Defensa y Justicia por la vuelta de Israel Damonte.

“No nos podemos quejar de este presente: venimos de las vacaciones y jugamos un partido importante”, destacó el referente del Pincha.

-Síntesis-

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Leandro González Pirez, Leandro Desábato y Sebastián Dubarbier; Carlos Auzqui, Rodrigo Braña, Israel Damonte y Elías Umeres; Ignacio Bailone y Lucas Viatri. DT: Nelson Vivas

Luego ingresaron: Daniel Sappa, Iván Gómez, Matías Aguirregaray, Emiliano Ozuna, Lucas Diarte, Julián Marchioni, Javier Toledo, Bautista Cascini, Jeisson Vargas y Leonardo Areal.



Bayer Leverkusen: Ramazan Ozcan; Tin Jedvaj, Lukas Boeder, Omer Toprak y Wendell; Kai Havertz, Vladlen Yurchenko, Kevin Kampl y Hakan Calhanoglu; Javier Hernández y Joel Pohjanpalo. Dt: Roger Schmidt

Luego ingresaron: Stefan Kiessling, Admir Mehmedi, Sam Schreck, Charles Aranguiz, Julian Brandt, Aleksandar Dragovic, Danny Da Costa, Atakan Akkaynak, Benjamin Henrichs y Jonathan Tah.



Gol en el primer tiempo: 33m. Umeres (E)

Gol en el segundo tiempo: 25m. Schreck (BL)



Definición por penales: Bayer Leverkusen 4-Estudiantes 2

Estadio: Al Lang Stadium (San Petersburgo, Florida).

#LaPrevia Verón y Joe Cole se reencontraron en La previa del partido y recordaron viejos tiempos en @ChelseaFC pic.twitter.com/Mt4Gor6JPi — Estudiantes de L.P. (@EdelpOficial) 8 de enero de 2017