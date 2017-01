Auzqui se despidió de los hinchas: ¿el Pincha hace un intento por Ayoví?

Aún cuando restan detalles para cerrar su incorporación a River, Carlos Auzqui fue reconocido ayer por un grupo de socios que se hicieron presentes en el Country de City Bell para saludarlo y sacarse las últimas fotos como jugador del Pincha.

El delantero, cuyo pase al Millonario está sujeto al acuerdo entre Estudiantes y Augusto Solari, pasará a despedirse de sus compañeros, antes de viajar a Buenos Aires para someterse a la revisación médica con su nuevo club. Por tal motivo, y pendiente de la contestación que debe llegar desde la oficina de jugadores de la AFA para conocer si habrá o no un cupo más para sumar refuerzos, la dirigencia sigue evaluando jugadores que fueron ofrecidos en las últimas horas. Tanto es así que, además de Sergio Araujo, Fernando Zuqui y Fernando Zampedri, el ecuatoriano Jaime Ayoví también figura como uno de los nombres apuntados. El otro jugador extranjero se desempeña en el fútbol colombiano, y por lo que pudo averiguarse, no se registraron avances en las últimas horas.

Por otro lado, ayer quedó oficializada la incorporación de Leandro Benítez al cuerpo de coordinación de las Inferiores.

¿Una tercera venta con Gil Romero?

Con Santiago Ascacíbar en la Selección Sub 20 y Sebastián Verón recuperándose de una lesión, Gastón Gil Romero sigue entrenando a la par del plantel de Estudiantes, sabiendo que no tendrá muchas posibilidades de ser tenido en cuenta por Nelson Vivas. Por tal motivo, desde la dirigencia vienen evaluando dos ofrecimientos que llegaron por el jugador, que hasta el momento no terminan de satisfacer las expectativas económicas.

Según fuentes dirigenciales, el futuro del jugador estará en el exterior y no en la Argentina, donde Gil Romero fue tentado para jugar en Talleres y en Defensa y Justicia hace siete meses.

¿Cruzará el charco para jugar en el fútbol uruguayo? Por lo pronto, la dirigencia pretende concretar una tercera venta, luego de acordar las salidas de Leandro González Pirez al Atlanta United y de Carlos Auzqui a River.