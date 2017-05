Avanza con la depuración de los acreedores

El juez Aníbal Villata, a cargo del Juzgado nº 22 que lleva adelante el concurso preventivo, le informó a la dirigencia de Gimnasia la lista con los 267 casos que se encuadran dentro del “pronto pago” y con quiénes deberán negociar

El concurso preventivo continúa su marcha. Luego de que se haya vencido el plazo para que los acreedores certifiquen su condición con los documentos probatorios correspondientes, el Juzgado Civil y Comercial nº 22, a cargo del juez Aníbal Villata, dio a conocer una resolución sobre los créditos laborales que tienen privilegio especial sobre la nómina que presentó oportunamente Gimnasia.

A partir de esto, el síndico debe evaluar de qué manera puede hacer efectivo el pago de la deuda, teniendo como parámetro los créditos que pueda tomar para tal fin, como así también de acuerdo a su caja diaria. A partir de allí se intentará negociar la forma en la que se efectuará el pago del mismo, que debe ser aprobado por el juez.

En la lista que se dio a conocer, figuran deudas con 212 empleados y exempleados del club, los 44 jugadores que forman parte del plantel profesional de fútbol, seis del cuerpo médico estable y los cinco integrantes del cuerpo técnico anterior, encabezado por Gustavo Alfaro. En lo que refiere al exentrenador albiazul, la deuda arrastrada de la gestión anterior es una de las más onerosas.

La resolución es solo una parte del total de la deuda, ya que en la misma no figuran los incidentes de “pronto pago” que se presentaron, como la deuda con Gastíon Sessa y Hernán Encina, que aún no están resueltos. Además, tampoco se encuentran los juicios laborales que no tiene privilegio, los ejecutivos y los daños y perjuicios.