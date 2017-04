Banfield se recuperó ante Belgrano

Banfield, que suma 33 puntos y se ubica en la séptima posición, superó a Belgrano de Córdoba por 2 a 0 en el Florencio Sola.

El equipo de Julio César Falcioni lo liquidó en el primer tiempo gracias a los goles de Darío Cvitanich y Cristian Romero en contra.

LA SINTESIS

Banfield: Hilario Navarro; Gonzalo Bettini, Carlos Matheu, Renato Civelli, Alexis Soto; Eric Remedi, Emanuel Cecchini; Mauricio Sperduti, Brian Sarmiento, Martín Lucero; y Darío Cvitanich. Director técnico: Julio César Falcioni.

Belgrano: Lucas Acosta; Renzo Saravia, Cristian Romero, Cristian Lema, Juan Quiroga; Sebastián Luna, Federico Lértora, Gastón Alvarez Suárez; Lucas Melano, Claudio Bieler y Matías Suárez. Director técnico: Sebastián Méndez.

Goles en el primer tiempo: 12m Cvitanich (Ba) y 40m Romero (Be), en contra.

Cambios en el segundo tiempo: 14m Mariano Barberi por Alvarez Suárez (Be); 23m Claudio Aquino por Bieler (Be); 29m Adrián Spörle por Lucero (Ba); 38m Jorge Velázquez por Quiroga (Be); 41m Juan Manuel Cobo por Sarmiento (Ba) y 43m Mauricio Asenjo por Cvitanich (Ba).

Arbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Florencio Sola (Banfield)

¡GOL DE BANFIELD! A los 13 minutos Cvitanich pone el 1 a 0 ante Belgrano. pic.twitter.com/hn92e7neKU — TyC Sports (@TyCSports) 9 de abril de 2017 ¡GOL DE BANFIELD! El blooper de Romero en contra pone el 2 a 0 del Taladro sobre Belgrano. pic.twitter.com/oVPbXM5v61 — TyC Sports (@TyCSports) 9 de abril de 2017