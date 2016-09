Banfield y Colón no se sacaron diferencias en el Sur

No hubo caso. Ni Banfield ni Colón de Santa Fe pudieron romper la paridad e igualaron 0-0 en el estadio Florencio Sola por la segunda fecha del Torneo Primera División.

De esta manera, el conjunto del Sur todavía no logra ganar en el torneo local, tras la derrota por 4-1 en el debut ante River. Ahora, concentrará sus fuerzas en el duelo del próximo miércoles, donde buscará el pase a octavos de final de la Sudamericana ante San Lorenzo en el Bajo Flores, tras ganar 2-0 en la ida.

Por su parte, Colón, que en su presentación le ganó en Mar del Plata 2-0 a Aldosivi, suma cuatro puntos de seis posibles. Jorge Broun, arquero del Sabalero, fue uno de los jugadores más destacados del encuentro, y ya suma dos vallas invictas consecutivas.

LA SINTESIS

Banfield: Hilario Navarro; Gonzalo Bettini, Claudio Pérez, Alexis Sosa, Adrián Sporle; Luciano Gómez, Emanuel Cecchini, Eric Remedi, Nicolás Bertolo; Mauricio Asenjo y Agustín Fontana. Director técnico: Julio César Falcioni.

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortíz, Clemente Rodríguez; Adrián Bastía, Gerónimo Poblete; Christian Bernardi, Pablo Ledesma, Iván Torres; e Ismael Blanco. Director técnico: Paolo Montero.

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Raúl Iberbia por Rodríguez (C) y Walter Acuña por Torres (C); 18m. Brian Sarmiento por Gómez (B); 26m. Claudio Villagra por Fontana (B); 30m. Colela por Remedi (B); 42m. Tomás Sandoval por Ledesma (C).

Arbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Florencio Sola.