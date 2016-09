“Barraza se pasea en zunga por el vestuario”

Luego de la expulsión y de haber tomado del cuello al árbitro, el Gato lo trató de “payaso”. Fue suspendido provisionalmente

Luego de la polémica del último encuentro ante Tristán Suaréz, Gastón Sessa no reculó ni un poco en el perfil agresivo que dio pie a un nuevo escándalo en su carrera.

Tras ser expulsado y haber agarrado del cuello a Julio Barraza durante el partido de la Primera B Metropolitana, el arquero redobló la apuesta ante los medios. “Perdón le pido a Dios, no a Barraza por haberme expulsado. No le puedo pedir perdón porque él también me faltó el respeto, y también les falta el respeto a todos los jugadores del fútbol argentino. Quien lo conoce un poco, sabe como es”, soltó el Gato.

El golero de Villa San Carlos, lejos de hacer autocrítica, disparó con todo en contra del juez: “Barraza es una persona payasesca, no actúa de buena fe y además se pasea en zunga por los vestuarios”.

El ex-Gimnasia, de 43 años, se mostró muy enojado y reveló cómo llegó a reaccionar así ante el colegiado: “Ya estaban escondiendo las pelotas, se las estaban pasando a un señor que estaba en un palco. Yo hablé con el juez de línea y me dijo que no podía hacer nada. Le pedí a Barraza que se acercara hasta mi área para comentarle el suceso y me dijo que él estaba para otra cosa”. A continuación, destacó: “Es una persona muy soberbia, no se le puede hablar, es canchero”.

El arquero de San Carlos aún se encuentra esperando la decisión del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, que puede determinar una sanción de varias fechas.

Sessa deslizó la posibilidad de retirarse si la suspensión es extensa, aunque su intención es continuar. “Si me dan muchas fechas, no jugaré más. Yo juego porque me gusta, lo hago por pasión, no por necesidad”.

A su vez, el Gato se mostró confiado en que no estará mucho tiempo afuera de las canchas: “Hay que ver cuántas fechas me dan por insultar a Barraza. La vez pasada, Taborda le pegó una trompada a un alcanzapelotas y le dieron una fecha; Migliore le pegó un cabezazo a un compañero mío y también le dieron una; Tévez puteó al árbitro de arriba a abajo el último domingo y pidieron poco castigo”, comentó.

Por la tarde, el Tribunal de Disciplina suspendió provisionalmente a Sessa, quien no estará el martes ante Estudiantes de Buenos Aires y en su lugar irá Francisco Del Riego.