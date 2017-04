Bauza rompió el silencio

El exentrenador del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, rompió el silencio, atacó a la nueva dirigencia de la AFA y apuntó contra Jorge Sampaoli por cómo se manejó.

“Si no me echaron antes fue porque le ganamos a Chile.Todo tiene que ver con la cuestión política de la AFA”, remarcó el Patón, quien luego agregó: “Tapia me dijo que querían cambiar de rumbo, que lo habían estado analizando y por eso tomó la decisión. Pero cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no dijo nada, porque no tiene idea”, disparó.

En tanto, remarcó que “la decisión la tomó Angelici y fueron desprolijos” e hizo referencia al futuro técnico del elenco argentino: “Lo de Sampaoli no me molesta, me divierte por más que lo niegue. No me parece lógico ni ético, pero en el fútbol la ética no existe”.

EL PATÓN, PICANTE | El ahora ex DT de la Selección @Argentina rompió el silencio y le pegó duro a @tapiachiquihttps://t.co/sdLoclYQd9 — Diario HOY (@diariohoynet) 26 de abril de 2017