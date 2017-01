Bauza se reunió con la conducción de AFA y el sábado definirán la sede del partido con Chile

Edgardo Bauza, director técnico de la selección argentina de fútbol, señaló hoy que tuvo una "reunión de tres horas" con Armando Pérez y Javier Medín, titulares de la Comisión Regularizadora de la AFA, para definir el escenario del partido del 23 de marzo próximo por eliminatorias con Chile, "algo que se resolverá en 48 horas".

"Estuvimos charlando de todo, no solamente del escenario donde jugaremos, pero ese tema también pasa por varias situaciones, la recaudación entre otras, y por eso ahora seria aventurado decir lo que quiero", señaló el 'Patón' en declaraciones a Fox Sport, en la presentación de los torneos de verano 2017 en un predio del barrio de Palermo.

"Estaré en Mar del Plata viendo algunos partidos del torneo de verano, luego viajaré a Europa para ver varios jugadores, y espero que no se lesione nadie, que es lo que más me preocupa", indicó el entrenador rosarino, de 58 años.

Bauza adelantó que hablará "con Lionel Messi y otros muchachos. Falta mucho, de a poco vamos a tener más tiempo para trabajar, pero estoy bastante conforme. Después de esto habrá dos partidos con Chile y Bolivia, pero además meteremos algún amistoso antes de la próxima convocatoria", destacó el ex defensor central, quien conduce el seleccionado desde agosto de 2016.

"Le agradezco a Diego Maradona por haberme bancado, Diego sabe lo que se sufre en este lugar porque estuvo acá, y por eso valoro lo que el significan sus palabras. Él sabe toda la presión que se siente en este puesto. Además siempre fue un defensor de los jugadores, y tenga o no el título de embajador del fútbol, siempre lo será", afirmó.

Respecto de la posibilidad de que el delantero santafesino Mauro Icardi se incorpore a su equipo, resaltó que "cada uno tiene preferencias y él es un jugador convocable. Él sabe muy bien lo que pienso más allá de otras convocatorias. Si le pasa algo a algún jugador sabe que lo voy a citar, ya hablé con Javier Zanetti (vicepresidente del Inter) y se lo dije. Pero en este momento Gonzalo Higuaín y Lucas Pratto son los dos centrodelanteros, y el tercero es Icardi", reiteró en el mismo tono de sus últimas declaraciones al respecto.

"No tengo problemas con ningún jugador, que quede claro eso. Son tres jugadores bien de área que ocupan el mismo puesto y tengo total libertad para convocar al que quiera. Estamos siguiendo a más de 60 jugadores, entre ellos a Walter Montoya, lo mismo que a Carlos Tevez, porque más allá de irse a China, lo seguiremos teniendo en cuenta", puntualizó.

En cuanto a la relación plantel-prensa explicó "que se van a ir solucionando las cosas. Sé que es una pelea que a ninguno de los dos les conviene. Esa fue una decisión que compartí cuando la tomaron, pero ya lo estuvimos charlando y trataremos de darlo vuelta", subrayó.

Consultado por el conflicto en AFA, más allá de considerar que prefería a Marcelo Tinelli en la presidencia, indicó que ni Pérez ni Medin eran los responsables.

"Que empiece el fútbol no depende de ellos. Es una situación compleja", manifestó, al tiempo que remarcó su intención "de armar una selección local para jugar amistosos y evaluar jugadores", y reconoció que no le convence el nuevo formato del Campeonato del Mundo a partir de 2026 con 48 países participantes. "Lo voy a analizar con tiempo, pero en principio no me gusta, porque creo que se desnaturaliza la competencia", enfatizó.