Conferencia de prensa en City Bell

Benítez: "me siento soldado de este proyecto"

El técnico interino de Estudiantes, Leandro "Chino" Benítez dialogó en conferencia de prensa este mediodía en City Bell.

"Estoy contento por el resultado y por como se dio el partido ante Belgrano. "Ahora tenemos un partido difícil ante un rival complicado como es Godoy Cruz”, comenzó respecto a la victoria el Pirata.

"El miércoles definiremos el equipo, pero calculo que será algo parecido a lo que vimos con Belgrano. "En base a como se recuperen los jugadores decidiremos quien juega y quien no. Conozco a los jugadores, se lo que pueden dar y que podían hacerel partido que hicieron el sábado”, analizó ante la consulta del próximo cotejo ante El Tomba.

"Tuve la suerte de tener grandísimos técnicos que cada uno me ha dejado cosas buenas. Me baso más en la enseñanza que me han dejado Alejandro Sabella y Diego Simeone".

"Me siento soldado de este proyecto y darle una mano en este momento es algo importante", manifestó de manera contundente cuando se refirió a la confianza por parte de los dirigentes para ocupar este cargo.

"Esperamos lograr el objetivo que se trazó a principio de año de clasificar a la Copa lLibertadores", finalizó.