Berlocq le pidió a Maradona que se calle

El tenista chascomunense Carlos Berlocq le pidió hoy a Diego Maradona "que se calle" porque su arenga lo desconcentraba ante el italiano Andreas Seppi, en la malograda primera ronda de la Copa Davis, aunque no por eso dejó de agradecerle al "Diez" el apoyo.

"Le pedí que se calle porque me desconcentraba, pero creo que no me entendió porque empezó a gritar más todavía. Era increíble el aliento que me estaba dando. Yo creía igual que él que iba a poder, que lo iba a dar vuelta, pero no se dio. Le agradezco que haya venido en la primera ronda. Es una imagen muy positiva para el deporte", precisó Berlocq. El tenista argentino habló así en Parque Sarmiento, donde el equipo argentino de Copa Davis quedó 2-0 abajo frente a su par de Italia.

"Tuve que ser muy fuerte para buscarle la vuelta al partido. No me reprocho nada porque dejé todo", afirmó el tenista de Chascomús.

Berlocq irá en búsqueda de la recuperación mañana en dupla con el correntino Leonardo Mayer y en caso de que Italia se quede con la victoria, Argentina tendrá que jugar un repechaje en septiembre para tratar de evitar el temido descenso a la zona americana.