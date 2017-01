Boca: Schelotto piensa en los posibles refuerzos para reemplazar a Tevez

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto está preocupado por los refuerzos de cara a la reanudación del torneo. Por un lado el mellizo está pensando en cómo reemplazar a Carlos Tevez, en la renovación de Fernando Gago, cuyo vínculo con el club finaliza a mitad de año; y en el fichaje de un arquero (debido a la lesión de Guillermo Sara).

Sin embargo, la dificultad más grande está en el reemplazante de Carlos Tevez. La obsesión y debilidad de Guillermo es Ignacio Piatti, aunque parece un fichaje casi imposible debido al gran momento que atraviesa el jugador en el Montreal Impact donde es ídolo y cobra una fortuna.

Como segunda opción, se barajó el nombre de Ángel Correa, pero tanto Simeone como la Comisión Directiva del Club madrileño no están dispuestos a cederlo. Por otra parte, también apareció el nombre de un ex Boca, Jesús Dátolo, quién manifestó públicamente su deseo de regresar al club, y puso como límite esta semana. En caso de no avanzar, aceptará la oferta del Vitoria de Brasil.

Otro nombre que lo tienta al mellizo es el de Oscar Junior Benítez. El delantero fue adquirido hace unos meses por Benfica y actualmente se encuentra cedido a préstamo en Sporting Braga, donde ha disputado pocos partidos.

Como cambio táctico ante la idea de Tevez, Barros Schelotto piensa volver al 4-3-3 por lo que tendría un escasez de extremos (sólo Pavón, Centurión y Solís) y en este caso el hombre surgido en Lanús le podría aportar dinamismo por los costados.

