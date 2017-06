Brian Sarmiento cenó con los ayudantes de Soso

El volante, que disfruta de unos días libres en La Plata y se menciona como posible refuerzo de Gimnasia, compartió una cena con Diego Carranza y Nicolás Domínguez, colaboradores del actual director técnico albiazul. ¿Lo habrán convencido para sumarse al Lobo?

Brian Sarmiento sigue haciendo ruido en Gimnasia. Mientras la dirigencia albiazul asegura que no se han iniciado negociaciones y que por el momento no se encuentra en una lista de posible refuerzos, lo cierto es que su presencia en La Plata ha alimentado versiones que indican que se podría convertir en jugador Tripero.

Desde hace días, al mediocampista se lo ve por la región. Instalado en una quinta de City Bell, el excéntrico futbolista estuvo el miércoles por la noche en un restaurante ubicado en cercanías de Plaza San Martín cenando con Diego Carranza, entrenador de arqueros del cuerpo técnico de Mariano Soso, y Nicolás Domínguez, ayudante técnico.

El encuentro, que se viralizó a través de una foto en las redes sociales, fue epicentro de infinidad de comentarios en el universo de Gimnasia, habida cuenta de que el volante quedará mañana oficialmente con el pase en su poder y tendrá libertad para negociar con cualquier institución, incluso con el Lobo.

Aunque la dirigencia se encargó de aclarar que el jugador de Banfield no se encuentra en los planes, lo cierto es que Soso y su grupo de trabajo lo conocen a la perfección por haberlo dirigido en Real Garcilaso de Perú durante 2015: la buena relación entre ambos y lo que futbolísticamente puede ofrecer son elementos que alimentan la posibilidad de iniciar alguna gestión por el volante ofensivo.

Entre la música y Bailando por un sueño

Nadie puede negar que la personalidad de Sarmiento se expandió por fuera de los ámbitos del fútbol. Excéntrico, locuaz e inventor de Tamo activo (tema que canta junto a Los Turros), el enganche, que brilló en el Taladro durante el último campeonato e hizo las Inferiores en Estudiantes, se encuentra disfrutando de sus vacaciones entre la música, una de sus pasiones, y el baile.

Sarmiento, debido al crecimiento de su popularidad, fue invitado por la mediática Sol Pérez para formar parte del ritmo de la “salsa de a tres”, que se espera para la segunda semana de julio en el Bailando 2017, programa que conduce Marcelo Tinelli.

En medio de los ensayos, el futbolista compartió la tarde con los ex-Gimnasia, Lucas Castro y Emiliano Méndez, con quienes hoy subirá un tema a las redes sociales.

Por otra parte, en la noche del miércoles, estuvo tocando unas canciones con el cantante de cumbia, Pablo Lescano.

Mientras varios equipos ya mostraron interés por contratarlo, Sarmiento, fiel a su estilo, aguarda su futuro divirtiéndose.