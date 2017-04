“Busco alternativas y este es el momento de los chicos del club”

En conferencia, Gustavo Alfaro asumió la responsabilidad respecto al juego de Gimnasia y explicó las razones de la inclusión de Eric Ramírez para el choque con San Lorenzo

La semana en Abasto no comenzó de la mejor manera, ya que el entrenador realizó una fuerte autocrítica por la caída frente a Rosario Central. Sin embargo, eso es parte del pasado y, durante la semana, el DT albiazul fue probando algunas cartas nuevas para terminar de definir el equipo que intentará recuperarse hoy ante San Lorenzo. Precisamente, la aparición de Eric Ramírez fue una de las grandes sorpresas que resolvió Gustavo Alfaro.

Ayer, en la conferencia de prensa previa a los partidos, el director técnico de Gimnasia hizo referencia a su decisión, explicó los motivos y también abrió el juego para los juveniles del club. “Vengo buscando alternativas para mejorar la capacidad de juego. Gimnasia necesita la promoción de jugadores de Inferiores. Si un juvenil tiene que saltar a la cancha, va a saltar. Creo que es momento de que debuten los chicos del club”, comenzó el DT.

Con respecto a la inclusión de la “Perla” Ramírez, Alfaro sostuvo: “Lo vengo teniendo en cuenta, más allá de que no estuvo entrenando con nosotros. A todos los chicos que hice debutar les dije que toda la responsabilidad de ponerlos es mía”. Y agregó: “Ya le tocó a Martín Arias, Guanini, Perdomo y Noble. Y esta es una linda chance para Ramírez. Le dije que si algo sale mal, será culpa mía. Yo lo veo preparado y él está tranquilo”.

No obstante, no dejó de lado la oportunidad que tiene Matías Noble de volver a concentrar con el equipo. “Noble pasó un año muy difícil, pero está muy bien y para jugar. No lo quise llevar a Rosario porque no tenía buenos recuerdos de esa cancha. Será tenido en cuenta para este partido”, sentenció.

Acuerdo con San Carlos

Anteanoche, en la sede social de Gimnasia, se firmó un acuerdo con Villa San Carlos. El Lobo le prestará una cancha del predio El Bosquecito a la entidad de Berisso para que allí actúen las divisiones inferiores del Celeste.

Tropezón de la Reserva

Por la fecha 22 del torneo de la especialidad, la Reserva de Gimnasia cayó 5 a 1 con San Lorenzo en Abasto.

En la cancha número 1 del predio de Estancia Chica, los dirigidos por Leandro Martini jugaron un buen primer tiempo, pero cometieron errores defensivos que pagaron muy caros.

Gaich, para la visita, abrió la cuenta, mientras que Emanuel Zagert emparejó las acciones en la primera etapa. De todos modos, el Ciclón se benefició de un par de desatenciones y quebró el resultado para irse 3 a 1 al descanso con tantos nuevamente de Gaich y Acevedo.

En el complemento, las variantes no ayudaron al Lobo, mientras que la visita lo sentenció de contra con otro tanto de Acevedo y uno de García, para terminar el cotejo con un resultado muy abultado.

El elenco Tripero formó con Nelson Insfrán; Lucas Leiva, Gian Córdoba, Alejo Lloyaiy y Matías Melluso; Agustín Bolívar, Ignacio Lachalde, Enzo Martínez y Mariano Rivadeneira; Emanuel Zagert y Cristian Zone.