“Cambaceres es el club que amo”







Arias Navarro es el primer refuerzo del Rojo de Ensenada, que ayer comenzó la pretemporada. El arquero retornó luego de jugar en Fénix y Excursionistas

Juan Ignacio Arias Navarro volvió al club de sus amores y se sumó a los entrenamientos luego de un paso por Fénix y Excursionistas que lo alejó de la institución por dos años.

El arquero se hizo presente en el diario Hoy y dialogó de manera exclusiva con este medio, explicando los motivos de su vuelta al club y revelando qué hizo durante su ausencia. Además, el guardameta destacó las sensaciones de volver a cambiarse en el vestuario del 12 de Octubre.

—¿Cómo te sentiste en el primer día?

—Fue algo hermoso. Me hizo muy bien encontrarme con gente que fue importante en mi carrera y con la que compartí muchos momentos lindos. Le debo mucho al club y me gusta defender los colores de Cambaceres, soy un hincha más.

—Llegás en un momento complejo del club. ¿Cómo ves la situación?

—En lo económico, no escapa a la realidad de lo que es el fútbol argentino, pero están prácticamente al día con el tema sueldos. En lo deportivo, se vive una realidad difícil, pero todos confiamos, por la clase de jugadores que hay en el plantel, en que se puede salir. Se tiene que encarar una buena pretemporada para lograr los objetivos fijados.

—¿Cómo se dio tu regreso al Rojo?

—En mi cabeza siempre estaba la idea de pegar la vuelta, sabía que se iba a dar. El DT me llamó y me dijo que me quería, me explicó su idea y no dudé en aceptar, más aún conociendo el momento de la institución.

—¿Fue difícil salir de Excursionistas?

—Lo más importante que logré en mi carrera lo alcancé en ese club. Me quedaban seis meses de contrato, pero les expliqué a los dirigentes mi situación personal y me dejaron ir sin problemas.

—En su momento, ¿porque te fuiste de Ensenada?

—Habían pasado cuatro años y pensaba que ya había cumplido un ciclo y que lo mejor era irme. Me fui a Fénix, donde me lesioné, y después a Excursionistas, un grande de la categoría, donde logramos el ascenso.

—¿Qué significa Camba para vos?

—Es mi vida, mi casa, el club que amo. La noche anterior al comienzo de los entrenamientos no podía dormir. Mi familia se puso muy contenta cuando se enteraron que volvía.

—¿Va a ser un semestre complicado?

—En la primera práctica, el mensaje del cuerpo técnico fue que tenemos que entrar al Reducido. Lograr eso nos llevaría a salir de la tabla del fondo. Tenemos que estar tranquilos y no pensar en lo que hacen los rivales: hay que seguir fuertes de local y sumar de visitante. Me acuerdo que el año que peleamos con Español estábamos en la misma situación que ahora y casi terminamos ascendiendo.

El Rojo arrancó la pretemporada con la ilusión de salvarse del descenso

El plantel de Cambaceres dio inicio a la pretemporada en Ensenada de cara a un duro semestre en el que intentará mantener la categoría.

El Rojo retomó a los trabajos en el estadio 12 de Octubre bajo las indicaciones del cuerpo técnico que comanda Sergio Recchiuti. Allí comenzaron las exigencias con vistas a una etapa que asoma compleja, ya que el equipo se encuentra último en la tabla de los promedios de la Primera C.

Pese a estar complicado con los números, Camba demostró sobre el final de la primera parte un progreso futbolístico que lo llevó a escalar en la tabla de posiciones, en donde quedó a tres puntos del Reducido.

Durante la primera jornada se llevaron a cabo distintos trabajos de acondicionamiento físico a cargo del preparador físico Daniel Jiménez. Hoy, nuevamente en el estadio, seguirán las prácticas, a la espera de conseguir un predio para continuar.

La próxima semana aparecerán las tareas con pelota y algunas jornadas de doble turno para comenzar a programar partidos amistosos. El primero sería el sábado 21 ante Racing de Bavio.

Entrenaron 27 jugadores

En el primer entrenamiento del año estuvieron presentes 27 jugadores. Descartando a los que volvieron a Gimnasia y sumando las vueltas de Arias Navarro y dos juveniles categoría 1996 (Kevin Cereijo y Nicolás Melluso), son los mismos que finalizaron 2016 en el Rojo.

El plantel del CDC:

Arqueros: Brian Pérez, Ezequiel Santucci y Juan Arias Navarro.

Defensores: Maximiliano Tosi, Nahuel Roa, Brian Martínez, Franco Maraia, Juan Goicoechea, Enzo Caroccia, Juan José Rodríguez, Diego Ayala y Andrés López.

Mediocampistas: Lucas Villar, Juan Vinaccia, Claudio Azaldegui, Brian Asteazaran, Galo Capomaggio, Martín Batalla, Cereijo y Melluso.

Delanteros: Gustavo Azcona, Mauro Mallorca, Diego Lesdema, Brian Jones, Mauricio Flores, Ezequiel Guglielmo y Ayrton Cereijo.