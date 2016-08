Cambaceres evalúa suspender el partido del sábado

Es por estar en desacuerdo con la medida que tomó la Aprevide de prohibir el ingreso de los hinchas locales luego de los incidentes que se dieron tras el último encuentro ante Sacachispas en Ensenada

Una mezcla de impotencia e incertidumbre invade a los directivos de Defensores de Cambaceres. Ante el llamado de Hoy, el jefe del Departamento de Fútbol, Sebastián Martinetti, pateó el tablero y advirtió: “De ser necesario vamos a suspender el partido del sábado con Central Córdoba, aún sabiendo el perjuicio deportivo que nos puede causar. Como dirigencia, consideramos que la medida de jugar sin nuestra gente es injusta”.

Por los incidentes suscitados el pasado lunes, el titular de la Aprevide, Juan Manuel Lugones, decidió prohibir el ingreso de los hinchas del Rojo de Ensenada a la cancha.

“Que Lugones haga lo que dijo hace ocho meses cuando asumió, que no quería que los clubes recibieran sanciones constantemente”, expresó el vicepresidente del club. “Está sancionando sin atacar el problema de fondo”, se quejó el directivo.

Tras el pobre espectáculo del lunes 29, con piedrazos, gases y tiros, volvieron a reaparecer los fantasmas de otras décadas en esas mismas calles que delimitan el estadio 12 de Octubre. Nadie comentó más nada sobre el 3 a 3 de Camba y Sacachispas.

La situación empezó a marcar los humores de la gente del Rojo en esta nueva campaña. “Tenía entendido que la sanción era por un partido, pero con el llamado del diario (por Hoy) me enteré que aún no se sabe la cantidad de fechas”, expresó el DT, Fabián Lisa, quien advirtió: “La medida no puede perjudicar ni ayudar en nada, son cosas externas al equipo”.

En varios pasajes del partido, los dirigentes, periodistas y socios miraban por las ventanas de las cabinas las corridas (sobre calle Ecuador) entre un sector de hinchas y el personal de Infantería.

“En el medio del partido no le prestás atención, pero después sí terminás preguntando qué pasó”, concluyó el entrenador.

La última cara Roja

En materia futbolística, ayer Camba pudo rubricar otra firma de un jugador del ascenso para engrosar el plantel y conseguir más fuerzas en sus sueños de ascenso. Sumó a Ezequiel Guglienmo, de 21 años, mediocampista de ataque o segundo delantero, exjugador de Atlanta. “Era uno de los tres que teníamos apuntados desde diciembre”, contaron desde el club. La transacción es a préstamo, sin cargo y sin opción.

Una alternativa

Para quienes siguen los cotejos del CDC en Ensenada, la sanción de la Aprevide ya tiene una alternativa posible en virtud de no perderse el partido del sábado a las 15.30 en Rivadavia y Quintana.

TodosUnoTV es un emprendimiento multimedia, que transmitirá digitalmente el partido.