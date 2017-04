Cambaceres: Kuzemka rearma el equipo

Debe reemplazar a Caroccia (suspendido) y todavía espera por Vinaccia, Martínez (ambos con problemas físicos) y Villar (gripe)

Tras el triunfo ante Argentino de Quilmes por 1 a 0 del pasado martes, el conjunto de Ricardo Kuzemka volvió a los entrenamientos pensando en lo que será el partido del próximo lunes ante El Porvenir.

La novedad fue que en la práctica que se desarrolló en el estadio 12 de Octubre no pudo estar el mediocampista Lucas Villar debido a un fuerte estado gripal. El cuerpo médico del club, que encabeza Cloromiro Cruz Valerio, le ordenó al jugador 48 horas de reposo. De esta manera, no tendría inconvenientes para llegar al siguiente partido del Rojo. No obstante, como estará ausente en dos prácticas, el entrenador esperará hasta último momento para definir el once titular.

En relación al equipo que saltará a la cancha el lunes, Kuzemka está obligado a realizar un cambio, ya que no podrá contar con Enzo Caroccia, quien fue expulsado en la victoria contra Defensores Unidos de Zárate y todavía le queda una fecha por cumplir.

Trabajaron diferenciados

Juan Ignacio Vinaccia y Brian Martínez trabajaron a la par de sus compañeros en los movimientos aeróbicos que desarrolló el plantel de Defensores de Cambaceres, pero, a pesar de formar parte del entrenamiento, terminaron realizando tareas específicas por las dolencias que arrojan en la zona lumbar. El plantel seguirá con los entrenamientos y Kuzemka esperará por alguno de ellos.

El japonés Ueta firmó en San Carlos

Como informó este medio en el mes de febrero, finalmente Reo Ueta firmó contrato con Villa San Carlos y se transformó en el primer jugador japonés que tiene el club de Berisso en su historia.

Ueta es categoría 1997 y oriundo de la provincia de Kochi, al sur de Japón. Vive con su tío Francisco Fukami en la localidad de Tolosa, fue fichado para jugar en la Cuarta división y ya está a disposición del entrenador Facundo Besada para ser tenido en cuenta.