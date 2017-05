Cambio de horario para San Carlos

Ayer se conoció que Villa San Carlos recibirá a Talleres de Remedios de Escalada mañana a las 12 y no a las 15.30, como se pautó primeramente desde AFA. Por su parte, Facundo Besada, entrenador del Celeste, aún no pudo parar un equipo.

En efecto, aguarda por la recuperación de Gabriel López y Luciano Machín, ambos lesionados. Esto generó que aún el DT no pudiera plasmar los once que saldrán a la cancha. Besada hoy tendrá la última chance para definir los once de la Villa.

Kuzemka perfila el equipo de Camba

De cara al partido del próximo lunes ante San Martín de Burzaco, Ricardo Kuzemka, entrenador de Cambaceres, paró un equipo con una variante. La misma sería el ingreso de Diego Ayala por Mauro Mallorca.

En consecuencia, el once que probó ayer el DT de Camba, fue: Juan Arias Navarro; Brian Martínez, Diego Ayala, Franco Maraia, Enzo Caroccia; Juan Vinaccia, Lucas Villar, Braian Asteazarán, Juan Goicoechea; Diego Ledesma y Gustavo Azcona.