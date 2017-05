“Casi toda mi carrera jugué donde lo hago ahora”

Facundo Sánchez, al igual que Sebastián Dubarbier por izquierda, se convirtió en la válvula de escape de Estudiantes por el sector derecho

No fue un partido más para Facundo Sánchez, porque además del triunfo, anotó, por primera vez, un doblete en la red. El defensor, que desde hace algunos partidos viene jugando más en la posición de volante que de lateral, consolidó la teoría de que tanto él como “Duba” (así se lo apoda al exjugador de Gimnasia) rinden más pasando al ataque y pisando el área adversaria, que defendiendo.

El jueves mismo, en Ecuador, confirmaron una interesante sociedad, con cambios de frente y apariciones explosivas que sorprendieron a los rivales.

Todavía disfrutando el dulce sabor de la victoria y consciente de que la dirigencia ya hizo una oferta para comprar su pase, Sánchez se consolidó en el equipo en el presente, jugando un poco más adelantado en la cancha.

—¿Qué tuvo Estudiantes contra Barcelona que no había podido encontrar en otros partidos?

—Lo ganamos porque vinimos a Guayaquil con una intención clara, no podíamos especular. Conocíamos el fuerte de ellos y sabíamos que no teníamos mucho margen de error.

—¿Cómo es, para un defensor, hacer dos goles en un mismo partido de Copa?

—Es una felicidad enorme porque necesitábamos convertir. Estoy muy contento por que se me dio justo en este partido. Cuando me meto en el área a buscar un centro,lo hago con la fe de que me va a caer cerca. Por suerte me cayeron a mí y pude hacer los goles.

—No tienen respiro. ¿Van a Bahía Blanca sabiendo que pueden pelear el campeonato?

—Sabemos que antes de enfrentar a Botafogo tenemos que ir a Bahía Blanca. A partir de ahora tenemos que mentalizarnos en el campeonato y después, sí, volver a pensar en la Copa.

—¿Te sienta mejor jugar de volante que de marcador?

—Es que es una posición donde jugué casi toda mi carrera. Acá arranqué como lateral y cuando el técnico me lo pidió me adelanté, tal como viene ocurriendo en los últimos partidos. Estoy para sumar y para adaptarme al lugar donde el DT me necesite.