Centurión disparó con todo: "Si no sigo en Boca, me retiro"

El mediocampista Ricardo Centurión lanzó hoy que si no puede continuar en Boca dejará el fútbol, pero minutos después bajó el tono de las declaraciones y dijo que si debe regresar a San Pablo dará "lo mejor" por el club brasileño.

"No depende de mi, pero mi deseo es quedarme en Boca por eso si no sigo en Boca me retiro", afirmó Centurión en declaraciones televisivas. Sin embargo, se apresuró en aclarar que "obviamente que mi pase pertenede a San Pablo, y si me tengo que ir a San Pablo volveré y haré las cosas lo mejor posible".

San Pablo pretende que Boca compre el pase del jugador (más de 6 millones de dólares), mientras que la dirigencia del actual campeón argentino pretende renovar el préstamo. Por todo esto, parece que la situación no está tan cerca de definirse.

"Trato de no volverme loco. Ya no depende de mi, sino de club a club. Mi deseo es quedarme acá. Esperemos estos días para ver cuáles son las novedades", concluyó.