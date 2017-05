Chapecoense ganó su primer título tras la tragedia

Chapecoense, pese a perder de local ante el Avaí, conquistó el Campeonato Catarinense de fútbol, su primer título en el campo de juego desde la tragedia aérea del 28 de noviembre último cerca a la ciudad colombiana de Medellín, donde murieron 71 personas.

El conjunto de Chapecó, que fue declarado campeón honorífico de la Copa Sudamericana 2016 tras aquella desgracia, retuvo la copa estadual gracias a que se impuso por 1-0 en el partido de ida e hizo pesar su mejor posición en la fase regular.

Ahora, el conjunto verde jugará ante Atlético Nacional en Medellín, el miércoles próximo, la revancha de la Recopa Sudamericana con la ventaja del 2-1 logrado en el primer encuentro como local.

En tanto, Internacional de Porto Alegre, con la presencia de los argentinos Víctor Cuesta y Andrés D’Alessandro, perdió la final del Campeonato Gaúcho por penales 3-1 ante Novo Hamburgo luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario (3-3 en el global).

Tanto el exdefensor de Independiente como el exmediocampista de River fallaron sus envíos en la tanda de definición.

Además, Flamengo, sin la presencia de los argentinos Darío Conca (ex River), Federico Mancuello (ex Independiente) y Alejandro Donatti (ex Tigre, Central), se consagró campeón del Torneo Carioca, al vencer en la revancha de la final a su tradicional rival Fluminense por 2-1 (3-1 en el global).