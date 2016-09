Copa Sudamericana

Clasifica el Rojo: empata 0-0 con Lanús





Independiente y Lanús disputarán la plaza para acceder a los octavos de final en el partido de vuelta a las 19.15 horas en Avellaneda. Será el segundo duelo de argentinos en llaves de Copa Sudamericana. El Rojo lleva la ventaja de 2-0 tras superar en la ida al Granate.

El ex entrenador de Estudiantes, Gabriel Milito no contará con el uruguayo Cristian Rodríguez (se resintió de una lesión anterior) y hay dos nombres para reemplazarlo: el prolífero juvenil, Barco o el ex Pincha y Boca, Sánchez Miño.

Por el lado de los del Sur, dentro de los once titulares tendrá a Lautaro Acosta que ya se recuperó del desgarro que sufrió en el partido con el Xeneize que correspondió a la primera fecha del certamen local cuando los de Almirón superaron 1-0 (con gol del 'Laucha') a Boca.