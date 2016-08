Colón debutó con un triunfo





Colón pegó en el momento justo y se llevó tres puntos valiosos del estadio José María Minella de Mar del Plata, donde derrotó a Aldosivi por 2-0. Federico León, en contra de su valla a los 22 minutos del primer tiempo, y Diego Lagos, a los 36 de la parte complementaria, le dieron la victoria al elenco rojinegro, que fue eficaz y se llevó una victoria que le sirve para despegarse un poco del fondo de la tabla de promedios del descenso.

Aldosivi no tuvo ideas, pero en el segundo tiempo, a fuerza de lanzar centros aéreos al área visitante, estuvo cerca del empate. No tuvo contundencia y se quedó con las manos vacías en una noche negra.

Síntesis:

Aldosivi: Matías Vega; Gastón Díaz, Federico León, Jonathan Galván, Franco Canever; Pablo Lugüercio, Roberto Brum, Nahuel Yeri; Neri Bandiera, Sebastián Penco y Antonio Medina. Director técnico: Fernando Quiroz.

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez; Adrián Bastía, Gerónimo Poblete; Christian Bernardi, Pablo Ledesma, Iván Torres; Ismael Blanco. Director técnico: Paolo Montero.

Cambios: en el segundo tiempo, 7m Cristian Llama por Brum (A); 10m Alan Alegre por León (A); 24m Diego Lagos por Torres (C); 27m Raúl Iberbia por Rodríguez (C); 33m Juan Ignacio Dinenno por Lugüercio (A); y 42m Fidencio Oviedo por Bernardi (C).

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: José María Minella, Mar del Plata.

