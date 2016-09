Colón superó a Talleres y es por ahora el único puntero

Colón le ganó anoche a Talleres de Córdoba 1-0 en Santa Fe gracias a un penal mal sancionado y quedó como único puntero del campeonato de Primera División, en el comienzo de la tercera fecha. El gol lo hizo Ismael Blanco a los 36 minutos del segundo tiempo, de penal.

Talleres terminó en inferioridad numérica porque a los 34 fue expulsado Carlos Quintana, por doble amonestación, tras derribar a Christian Bernardi fuera del área en la jugada que deparó el error del árbitro Facundo Tello, a instancias de su asistente Diego Romero.

En su debut, Colón le ganó a Aldosivi 2-0 en Mar del Plata y después empató sin goles ante Banfield en el sur del conurbano bonaerense. Talleres, que todavía no consiguió sumar de a tres, permaneció así en el último lugar de la tabla de promedios, frente a la amenaza de cuatro descensos.

SINTESIS

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Raúl Iberbia; Gerónimo Poblete, Adrián Bastía; Christian Bernardi, Pablo Ledesma, Nicolás Silva; Ismael Blanco. Director técnico: Paolo Montero.

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Carlos Quintana, Lucas Kruspzky; Rodrigo Burgos, Leonardo Gil; Sebastián Palacios, Aldo Araujo, Juan Ramírez; Carlos Muñoz. Director técnico: Frank Kudelka.

Gol: en el segundo tiempo, a los 36 minutos, Blanco (C), de penal.

Cambios: en el segundo tiempo, a los 17 minutos, Ivo Chávez (T) por Kruspzky; a los 26, Jonathan Menéndez (T) por Palacios; a los 28, Diego Armando Mayora (C) por Ledesma; a los 40, Eial Strahman (T) por Araujo; a los 44, Lucas Ceballos (C) por Olivera y, a los 49, Tomás Sandoval (C) por Blanco.

Incidencia: en el segundo tiempo, a los 34 minutos, fue expulsado Quintana (T) por doble amonestación.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.