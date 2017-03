Colón y Olimpo se repartieron puntos

En un duelo de necesitados, clave de cara a la permanencia en la categoría, Colón recibió en Santa Fe a Olimpo en un encuentro que finalizó 1-1.

El Sabalero, en el debut de Eduardo Domínguez en el banco de suplentes, consiguió un punto que poco le sirve para ensanchar el promedio. Deberá mejorar el rendimiento si aspira a permanecer en primera división.

Colón: (Santa Fe): Jorge Broun; Clemente Rodríguez, Germán Conti, Emanuel Olivera y Osvaldo Arroyo; Cristian Bernardi, Gerónimo Poblete, Pablo Ledesma e Iván Torres; Ismael Blanco y Nicolás Leguizamón.

DT: Eduardo Domínguez.

Olimpo: (Bahía Blanca): Adrián Gabbarini; Nicolás Pantaleone, Yonathan Cabral, Carlos Rodríguez y Cristian Villanueva; Emiliano Tellechea, Jonathan Blanco, Lucas Villarruel y Francisco Pizzini; Franco Troyansky y Elial Strahman.

Goles: 32m (1T) Tellechea (O). 4m (ST) Conti (C).

Incidencias: 9m (ST) expulsado Bernardi (C), por doble amonestación. Amonestados: Arroyo y Pereyra (C). Cabral y Villarruel (O).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).